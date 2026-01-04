Alina Sorescu, noi acuzații la adresa lui Ciucu: El se iubește doar pe el
- Emma Cristescu
- 4 ianuarie 2026, 20:07
Alina Sorescu a povestit despre perioada dificilă pe care a trăit-o în căsnicia cu designerul Alexandru Ciucu. Artista a spus că fostul ei soț nu și-a iubit fiicele, Carolina și Raisa, și că atenția sa față de ele a apărut abia odată cu începerea procesului de divorț.
Alina Sorescu, noi acuzații la adresa lui Ciucu
„El se iubește doar pe el și atât. (…) Dacă le-ar fi iubit, le-ar fi iubit dintotdeauna, nu de la momentul începerii procesului”, a declarat Alina.
Cântăreața a descris căsnicia ca fiind una în care ea ajungea constant pe planul doi. Artista a spus că Alexandru Ciucu avea un comportament abuziv.
„Nu mă gândeam niciodată că o să fie atât de complicat să ies din colivia în care eram. Eram prizonieră și nu credeam că mai pot să ies de acolo (…) Comportamentul lui față de mine era abuziv din punct de vedere emoțional.
Totul era despre el, cum să-l ajut pe el să fie bine. (…) Mereu își dorea să facă lucruri controversate, ieșite din comun, ca să fie văzut, ca să se vorbească despre el”, a mărturisit artista.
Cine a salvat-o
În ciuda dificultăților, Alina a spus a găsit resurse să plece din această relație și să se concentreze pe fetele sale. „Tot copilăria m-a salvat. Prin activitatea mea cu copiii, prin fetele mele, cumva cred că am avut nevoie de o altă motivație ca să pot pleca”, a adăugat cântăreața.
Alexandru Ciucu ar fi fost strict
Alina Sorescu a povestit și despre impedimentele impuse de fostul soț încă de la începutul relației. Ea a spus că Alexandru Ciucu nu a lăsat-o să-și finalizeze studiile de master și că se lăuda mereu că are școala vieții.
„Îmi spunea de foarte multe ori: «Oi avea tu școli înalte și multe, dar eu am școala vieții și sunt superior ție». Nu m-a lăsat să termin masterul pe care îl aveam în derulare”, a explicat artista în cadrul podcastului „În Oglindă”.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.