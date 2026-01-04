Alina Sorescu, noi acuzații la adresa lui Ciucu: El se iubește doar pe el

Alina Sorescu a povestit despre perioada dificilă pe care a trăit-o în căsnicia cu designerul Alexandru Ciucu. Artista a spus că fostul ei soț nu și-a iubit fiicele, Carolina și Raisa, și că atenția sa față de ele a apărut abia odată cu începerea procesului de divorț.

„El se iubește doar pe el și atât. (…) Dacă le-ar fi iubit, le-ar fi iubit dintotdeauna, nu de la momentul începerii procesului”, a declarat Alina.

Cântăreața a descris căsnicia ca fiind una în care ea ajungea constant pe planul doi. Artista a spus că Alexandru Ciucu avea un comportament abuziv.

În ciuda dificultăților, Alina a spus a găsit resurse să plece din această relație și să se concentreze pe fetele sale. „Tot copilăria m-a salvat. Prin activitatea mea cu copiii, prin fetele mele, cumva cred că am avut nevoie de o altă motivație ca să pot pleca”, a adăugat cântăreața.

Alina Sorescu a povestit și despre impedimentele impuse de fostul soț încă de la începutul relației. Ea a spus că Alexandru Ciucu nu a lăsat-o să-și finalizeze studiile de master și că se lăuda mereu că are școala vieții.