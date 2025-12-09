Alina Sorescu, despre divorț. „El m-a determinat să plec”

Alina Sorescu a explicat la un podcast faptul că cel care a ținut ca familia să nu mai existe a fost Alexandru Ciucu. Cântăreața a explicat că în ultimele 7 luni acesta nu mai stătea în România.

Cântăreața a povestit că fostul ei soț este cel care a făcut tot pentru a divorța, mai puțin pasul de a înainta dosarul în instanță. ”El își dorea să nu mai fim căsătoriți. Nu mai exista respect. Peste tot apăreau știri prin presă cu el și diferite femei. Nu avea nici un fel de interes față de creșterea fetițelor.

Tocmai ca să mpă determine pe mine să plec pentru că el nu voia să fie învinuit. Tocmai asta am făcut. Am făcut o alegere pentru linșitea fetelor că nu se mai putea. În momentul în care am plecat am și inițiat și acțiunea de divorț, pentru a nu fi nicio altă situație pe care să o poată specula”, a explicat artista.

Culmea este că atunci Ciucu s-a întors rapid în țară. ”Imediat, deși locuia de 7 luni la Paris imediat a venit în țară. Am încercat să discutăm amiabil cu avocații pentru a renunța la acțiunea de divorț, dar răspunsul lui nu a venit, dimpotrivă răspusnul lui a fost cu a cea ordonanță în care a cerut ca domiciliul fetelor să fie la el.

A fost o încercare din din partea avocaților de a nu continua în instanță, ci de a continua la notar, în niște condiții negociate. Condițiile pe care el mi le propunea nu se puteau accepta de nicio femeie în lumea asta”, a mai dezvăluit cântăreața.

În cele din urmă cei doi au divorțat în instanță. De asemenea magistrații au decis ca fetele să rămână la mamă, după ce o perioadă au fost nevoite să stea cu tatăl.