Monden

Alina Sorescu, despre divorț. „El m-a determinat să plec”

Comentează știrea
Alina Sorescu, despre divorț. „El m-a determinat să plec”Alina Sorescu. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Alina Sorescu a explicat la un podcast faptul că cel care a ținut ca familia să nu mai existe a fost Alexandru Ciucu. Cântăreața a explicat că în ultimele 7 luni acesta nu mai stătea în România.

Alina Sorescu, dezvăluiri dureroase

Cântăreața a povestit că fostul ei soț este cel care a făcut tot pentru a divorța, mai puțin pasul de a înainta dosarul în instanță. ”El își dorea să nu mai fim căsătoriți. Nu mai exista respect. Peste tot apăreau știri prin presă cu el și diferite femei. Nu avea nici un fel de interes față de creșterea fetițelor.

Alina Sorescu

Alina Sorescu . Sursa foto: Facebook

Tocmai ca să mpă determine pe mine să plec pentru că el nu voia să fie învinuit. Tocmai asta am făcut. Am făcut o alegere pentru linșitea fetelor că nu se mai putea. În momentul în care am plecat am și inițiat și acțiunea de divorț, pentru a nu fi nicio altă situație pe care să o poată specula”, a explicat artista.

Nu s-a putut divorța la notar

Culmea este că atunci Ciucu s-a întors rapid în țară. ”Imediat, deși locuia de 7 luni la Paris imediat a venit în țară. Am încercat să discutăm amiabil cu avocații pentru a renunța la acțiunea de divorț, dar răspunsul lui nu a venit, dimpotrivă răspusnul lui a fost cu a cea ordonanță în care a cerut ca domiciliul fetelor să fie la el.

Trucuri de căutare pe Netflix. Codurile secrete prin care poți vedea mai multe filme
Trucuri de căutare pe Netflix. Codurile secrete prin care poți vedea mai multe filme
Claudiu Târziu explică ruptura din zona suveranistă: „Nu s-a putut, nu din orgolii, ci din lipsă de viziune”. Exclusiv
Claudiu Târziu explică ruptura din zona suveranistă: „Nu s-a putut, nu din orgolii, ci din lipsă de viziune”. Exclusiv

A fost o încercare din din partea avocaților de a nu continua în instanță, ci de a continua la notar, în niște condiții negociate. Condițiile pe care el mi le propunea nu se puteau accepta de nicio femeie în lumea asta”, a mai dezvăluit cântăreața.

Divorț cu cântec

În cele din urmă cei doi au divorțat în instanță. De asemenea magistrații au decis ca fetele să rămână la mamă, după ce o perioadă au fost nevoite să stea cu tatăl.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Trucuri de căutare pe Netflix. Codurile secrete prin care poți vedea mai multe filme
23:48 - Claudiu Târziu explică ruptura din zona suveranistă: „Nu s-a putut, nu din orgolii, ci din lipsă de viziune”. Exclusiv
23:36 - Alina Sorescu, despre divorț. „El m-a determinat să plec”
23:23 - Deputatul cu banii „la borcan”. Mai este milionar Renato Usatîi?
23:12 - Cher ar putea ajunge din nou la altar. Vrea să se căsătorească cu iubitul ei mai tânăr cu 40 de ani
23:02 - Viktor Orban și Donald Trump nu au bătut palma pentru 20 de miliarde de dolari. Dicuțiile vor continua

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale