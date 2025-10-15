Monden

Alina Sorescu, noi acuzații la adresa lui Ciucu. Se simte urmărită

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Sursa foto: Instagram
Tensiunile dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, Alexandru Ciucu, continuă chiar și după finalizarea divorțului. Artista susține că designerul nu îi dă pace și intervine constant în viața ei și a fiicelor lor, Raisa și Carolina.

Scandalul între Alina Sorescu și Ciucu continuă

După 12 ani de relație și o căsnicie de lungă durată, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Procesul de divorț a durat ani buni, fiind marcat de dispute legate de custodia fetelor. Chiar și după încheierea oficială, Alina Sorescu spune că fostul soț continuă să creeze tensiuni.

alina sorescu

Alina Sorescu. Sursa foto Arhiva EVZ

„El are o dorință de atenție foarte mare. Chiar face presiuni asupra multor oameni, unde știe că mi-e bine”, a declarat artista.

Noi acuzații la adresa lui Ciucu

Alina Sorescu susține că Alexandru Ciucu intervine în activitățile copiilor și încearcă să influențeze deciziile ei privind școala și activitățile extracurriculare ale fetelor. Aceasta susține că fostul soț ar folosi inclusiv amenințări și ar implica alte persoane în acțiunile sale.

„Am avut, la un moment dat, chiar în timpul procesului, o situație la Direcția de Protecție a Copilului. (…) Mereu vine și amenință acolo oamenii. (…) A implicat pe toată lumea. Când vede că e ceva care ar urma să fie stabilit pentru fete, un program sau ceva clar, imediat vine să fie ca el”, a spus Alina Sorescu.

Ciucu și Alina Sorescu

Ciucu și Alina Sorescu/ Sursa foto Facebook

Alina Sorescu se simte urmărită

Artista a povestit că situația se repetă la fiecare pas și că simte mereu că este urmărită de fostul soț. Acest lucru afectează rutina zilnică, mai ales la începutul anului școlar, când trebuie să se ocupe de înscrierea fetelor și de programul lor.

„În continuare avem aceleași obstacole. Chiar acum, pentru că a fost început de an școlar și a trebuit să înscriem fetele. La orice ține de program, de a ne așeza (n.r. ar interveni Alexandru Ciucu). Totul se întâmplă în continuare în urma mea. Simt că este în umbră și mă urmărește”, a declarat Alina.

