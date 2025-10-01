Alexandru Ciucu, în război cu Alina Sorescu. Acuzații extrem de grave de ambele părți

Alexandru Ciucu a făcut noi declarații referitoare la acuzațiile de violență care i-au fost aduse de fosta sa parteneră, Alina Sorescu. Designerul susține că lucrurile nu au stat așa cum le-a prezentat artista și că situația a fost interpretată greșit de opinia publică.

„Ea voia să se dea jos din maşină. Îmi zicea s-o las acolo că se descurcă şi singură să ajungă la aeroport. Evident că nu am lăsat-o, ne-am calmat și am vizitat centrul vechi din Bergamo unde am și mâncat de prânz”, a declarat designerul.

În plus, Alexandru Ciucu a dorit să clarifice implicarea sa în familia fostei soții, în special în momentele dificile. Designerul a povestit că, în perioada în care părinții Alinei Sorescu au fost bolnavi de COVID-19, el le-a administrat injecțiile necesare pentru a nu fi nevoiți să iasă din casă.

Designerul a subliniat că, deși au existat certuri sau discuții aprinse în timpul căsniciei, acestea nu au implicat niciodată violență fizică sau verbală față de Alina Sorescu, părinții acesteia sau fetițele lor.

„Infirm violența în mod explicit. Nu l-am agresat niciodată pe tatăl Alinei. Au existat discuții și certuri, dar nu s-a pus niciodată problema să fiu violent cu cineva”, a mai adăugat fostul soț pentru Cancan.

Alina Sorescu a afirmat anterior că a fost supusă unor comportamente nepotrivite din partea lui Alexandru Ciucu, inclusiv amenințări în prezența fiicelor sale. În ciuda diferențelor și a tensiunilor care au existat între cei doi, designerul insistă asupra faptului că prioritatea sa a fost întotdeauna siguranța și bunăstarea familiei, precum și menținerea unui climat civilizat în relația cu fosta parteneră.