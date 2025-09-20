Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, nou conflict din cauza comentariilor pe TikTok

Alina Sorescu a fost implicată din nou într-un conflict cu Alexandru Ciucu, după ce designerul a afirmat la Atena Stars că fosta soție îi comentează la postările de pe TikTok. Declarațiile au reaprins tensiunile dintre cei doi, care au divorțat oficial în ianuarie, după trei ani de procese. Conflictul apare într-un moment în care amândoi încearcă să își coordoneze relația în interesul fiicelor lor.

Conflictul recent dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a pornit după ce designerul a declarat public că fosta sa soție i-ar fi comentat la postările de pe TikTok și ar fi salvat unele dintre ele în favorite. Ciucu a explicat că, deși comentariile nu i-au fost adresate direct, Alina ar fi răspuns altor persoane care interacționau cu postările lui și ar fi salvat anumite materiale în favorite.

Designerul a precizat că, la un moment dat, artista i-ar fi dat și un like unei postări, însă a subliniat că acest gest a fost inițiat de ea, iar el s-a gândit că ar fi trebuit să reacționeze primul.

Ciucu a spus că nu știe dacă acest schimb de interacțiuni reprezintă un pas real în reconciliere, dar a adăugat că i-ar plăcea ca relația lor să evolueze frumos și să comunice în continuare, în interesul fiicelor lor.

Artista a negat ferm că ar fi urmărit contul lui Ciucu sau că i-ar fi comentat postările, subliniind că declarațiile sale sunt false și că nu intenționează să se implice în astfel de discuții online.

Divorțul oficial dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a fost pronunțat în ianuarie, după trei ani de procese tensionate. În această perioadă, artista a vorbit despre umilințele și abuzurile suferite în timpul căsniciei, în timp ce designerul a menținut o poziție mai rezervată, concentrându-se pe aspectele legale și pe relația cu fiicele lor.

În ultimele luni, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au încercat să mențină o rutină cât mai stabilă pentru copile.