Monden

De ce nu și-a refăcut Alina Sorescu viața: Nu mă așteptam să fie atât de complicat

Alinei Sorescu. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Alina Sorescu a povestit despre cum și-a reorganizat viața după divorțul de Alexandru Ciucu, explicând că în prezent o relație nu se află printre prioritățile sale. Artista a spus că se concentrează pe carieră și pe creșterea fiicelor sale, încercând să le ofere o copilărie liniștită și echilibrată.

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare, fermă decât credeam că pot fi”, a spus Alina, referindu-se la procesul personal prin care a trecut după despărțire.

Alina Sorescu, despre divorțul de Alexandru Ciucu

Artista a spus că despărțirea a venit cu numeroase provocări și momente dificile, dar că faptul este consumat.

„Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat, nu mă aşteptam ca totul să dureze atât de mult… Complicaţiile care au apărut ulterior, presiunile care continuă şi acum, la asta mă refer”, a declarat artista, evidențiind dificultățile gestionării unei situații complexe.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Sursa foto: Instagram

În ciuda acestor obstacole, Alina Sorescu a spus că și-a păstrat optimismul și că decizia luată a fost cea mai bună pentru copii. „Sunt împăcată că, din păcate, am luat cea mai bună decizie care se putea lua la acel moment pentru binele fetelor”.

De ce nu și-a refăcut viața lângă un alt bărbat

Cântăreața a explicat și de ce nu și-a refăcut viața momentan. „Când treci printr-o situație atât de complicată și o suferință atât de mare, nu te gândești la momentul ăla. Am o viață foarte plină, în care încerc să mă concentrez pe fetițe și pe profesia mea.

Ciucu și Alina Sorescu

Ciucu și Alina Sorescu/ Sursa foto Facebook

Pentru mine, fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat, nu mă gândesc la altceva decât la prezent și la cum să gestionez cât mai bine situația.”

Alina Sorescu, gata să își schimbe viața

Pe lângă muncă, Alina Sorescu a spus că pune accent pe echilibrul emoțional al copiilor săi și pe propria evoluție personală. „Încerc în fiecare zi să mă redescopăr, să fiu mai bună pentru mine şi pentru fetiţele mele. Fiecare zi aduce o provocare, dar şi o lecţie”, a adăugat artista pentru Unica.

