Cum încearcă Alexandru Ciucu să uite de divorț. Are un adevărat ritual

Divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu a fost oficializat pe 27 ianuarie 2025, după aproape trei ani de procese. Chiar și după separare, tensiunile dintre cei doi au continuat să apară în presă. Recent, designerul a povestit cum gestionează situațiile tensionate și ce face atunci când simte că nu mai poate.

Alexandru Ciucu a spus că a încercat să nu fie prins în tot acest vârtej mediatic. El a declarat că a încercat să evite scandalul cât a putut și să își găsească liniștea interioară.

„Da, nu știu, este o chestie întâmplătoare... Cred că va trebui să se încheie aici, pentru că, cu mine, este încheiată toată această chestie pe care voi o numiți scandal, din care am încercat să nu fac parte cât am putut.”

Când obosește sau se simte copleșit, Ciucu a spus că se retrage și se odihnește. Somnul îl ajută să-și limpezească mintea și să privească lucrurile cu mai mult calm.

„Ma odihnesc! Odihna este cel mai bun remediu pentru a-ți căpăta energia. Dacă ești supărat, dacă ești nervos, te pui și dormi. Este și proverbul acela indian… trebuie să-ți găsești liniștea, zenul, pentru că doar pentru că te gândești mai mult la o problemă nu înseamnă că se rezolvă neapărat.”

Chiar și în timpul zilei, Ciucu apelează la această strategie. Un pui de somn după-amiaza îi redă claritatea necesară pentru a lua decizii bune.

„Știți că este vorba aceea cu noaptea este un sfetnic bun, este valabilă și pentru un pui de somn tras în timpul zilei. Nu știu, de la 17-18, în weekend, mai bine dormi o oră și când te trezești vezi viața cu alți ochi”, a spus el pentru Spynews.

Designerul a mai spus că, în fața problemelor sau a conflictelor, e important să nu te lași pradă emoțiilor și să găsești metode să te detașezi. Somnul, timpul pentru tine și calmul interior sunt esențiale. Cu toate acestea, scandalul cu Alina Sorescu nu a luat sfârșit.