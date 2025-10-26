Alexandru Ciucu, scump la ținute. Cat costă cel mai scump costum din colecțiile lui

Alexandru Ciucu este un creator de modă nu tocmai ușor de accesat, cel puțin nu din perspectivă financiară. A explicat la o emisiune televizată faptul ca unul dintre costumele făcute de el a costat o avere.

Fostul soț al Alinei Sorescu a povestit la o emisiune cât de mult a costat cel mai scump costum bărbătesc creat de el. “Cel mai scump costum vândut de mine de-a lungul carierei mele cred ca a fost undeva în jurul a 10.000 de euro.

Dar a fost o excepție. Regulă este undeva la 2.000 de euro, 2.000 și ceva. Toată ținuta mea de astăzi la preț de vânzare este de 2.500 de euro. Dar eu nu am dat banii ăștia, pentru că ar fi ciudat să mi-o vând mie. De fapt am făcut o ținută din cea mai recentă colecție”, a spus acesta.

Pe de altă parte, acesta a mai precizat că cea mai complicată clientă a lui a fost chiar Alina Sorescu. Asta pentru ca el a decis să îi facă cele trei rochii de mireasă pe care ea le-a purtat. În primul rând faptul ca acesta nu a mai făcut înainte rochii de mireasă a fost principalul impediment, după cum chiar el a declarat.

Apoi au venit presiunile din partea soției , care evident își dorea ceva anume de la ținutele în cauză. Drept urmare designerului i s-a părut că Alina a fost cu certitudine cel mai complicat client.

Alina și Alexandru au divorțat în urmă cu mai bine de un an. Cei doi nu se mai înțelegeau așa ca au decis să pună capăt căsniciei, doar ca împărțirea custodiei a fost cu adevărat miză. În timpul procesului, cele două fete mai stăteau și pe la tata, iar acest lucru nu era tocmai pe placul Alinei.