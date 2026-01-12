Alina Sorescu avertizată de părinți despre fostul soț. Artista a ignorat toate semnalele

Cântăreața Alina Sorescu a povestit la un podcast faptul că a fost avertizată de părinți cu privire la Alexandru Ciucu. Cu toate acestea, solista nu a ascultat nimic, mai ales că designerul a fost prima ei relație serioasă.

Interpreta a explicat că în momentul în care și-a început relația cu Alexandru Ciucu primii care i-au atras atenția au fost părinții. ”Povestea pe care ți-o imaginezi nu se întâmplă mereu în viața reală.

În cazul meu nu a fost așa. A fost prima mea relație în adevăratul sens al cuvântului. Părinții mei mi-au atras atenția că sunt anumite semnale, pe care ar trebui să le iau în calcul, dar eu am crezut că această alegere este pentru toată viața”, a spus solista.

Sub o formă sau alta, mii de femei s-au regăsit în situația Alinei. După ce aceasta a ieșit public a primit mii de mesaje de la aceste femei. De altfel, solista a concluzionat că în astfel de cazuri, copiii sunt cei mai importanți.

”Nu mă așteptam ca atâtea mii de femei se regăsesc în povestea mea și în ce am trăit. Și indiferent ce trăim noi, ca femei, copiii sunt pe primul plan. în general, cred că e mai important ceea ce simt copii. Ele sunt afectate. Eu încerc să îmi adaptez comportamentul în funcție de situație. Ca să le dau lor tot ce au nevoie de la mine ca mama”, a mai declarat Alina Sorescu.

Chiar dacă e singură la părinți, interpreta are două fetițe despre care spune că sunt echipa ei. ”Suntem toate trei o echipă bine sudată. Eu am fost singură la părinți și mi-aș fi dorit să am frate sau soră, dar uite că le am pe ele și cumva le ofer lor șansa de a nu fi singure.

Sper să ne recăpătăm liniștea. Înțelegând tipologia lui de comportament nu am mai lăsat anumite lucruri să mă atingă. M-am redescoperit fermă, răbdătoare, mult mai puternică decât credeam că pot fi”, a explicat ea.