Monden

Cine a salvat-o de fapt pe Alina Sorescu de căsnicia cu Ciucu. Artista nu se mai ascunde

Comentează știrea
Cine a salvat-o de fapt pe Alina Sorescu de căsnicia cu Ciucu. Artista nu se mai ascundeAlina Sorescu. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Cântăreața Alina Sorescu a povestit la un podcast cine a ajutat-o să iasă din căsnicia pe care a catalogat-o drept abuzivă. Aceasta a explicat că inclusiv soacra se temea să nu sfârșească ca și Mădălin Manole.

Alina Sorescu, salvare nesperată

Artista a explicat la un podcat faptul că dacă nu ar fi fost fetele ei, dar și copiii de la școala ei de muzică. ”Tot copilăria m-a salvat, prin activitatea mea cu copiii, prin fetele mele.

Pentru că am avut o altă motivație de a putea continua. Altfel eu rămâneam în continuare în situația de abuz. Acceptam și cred că aș mai fi acceptat mult”, a povestit interpreta.

 Comparată cu Mădălina Manole de soacră

Ba mai mult, aceasta a explicat că la un moment dat până și soacra ei a considerat că e ceva în neregulă cu situația. A fost comparată cu Mădălina Manole din perspectiva destinului tragic. ”Poate aș fi ajuns în situația Mădălinei Manole. Eu exemplu cu Mădălina Manole l-am dat în contextul în care mama lui i-a spus la un moment dat ai grijă cum te porți cu această fată ca să nu ajungă ca Mădălina Manole.

Criminalitatea crypto a atins un nivel record în 2025, conform celui mai recent raport
Criminalitatea crypto a atins un nivel record în 2025, conform celui mai recent raport
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 ianuarie 2026. Un alt pericol
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 ianuarie 2026. Un alt pericol

Nu știu cât a văzut semnele, dar erau ceva similitudini, eram născute în aceiași zi, aceiași aură de fată dulce, candidă, care cântă cu drag, dar care este foarte sensibilă”, a explicat solista.

Ce nu te omoară te face mai puternic

Pe de altă parte, Alina Sorescu a înțeles acum că nu mai este nici atât de sensibilă și că întreaga situație a făcut-o mai puternică. ”Eu acum înțeleg despre mine că sunt mai mult decât atât.

Anii ăștia grei m-au întărit. Sper să fiu un exemplu pentru Carolina și Raisa, fetițele mele, să nu accepte umilința, amenințările, să înțeleagă că un bărbat trebuie să susțină o femeie. mult timp m-am învinuit pentru situație”, a explicat ea.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:42 - Criminalitatea crypto a atins un nivel record în 2025, conform celui mai recent raport
20:36 - Oana Gheorghiu, despre majorarea impozitelor: Guvernul ar fi venit cu alte soluții dacă s-ar fi putut
20:31 - Un adolescent de 17 ani din Constanța, reținut după ce a înjunghiat un bărbat 
20:19 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 ianuarie 2026. Un alt pericol
20:12 - Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză. Ce nemulțumiri au
20:06 - Jandarmii montani, experiment la -17 grade în Harghita: Aceasta este temperatura din biroul jandarmilor

HAI România!

Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale