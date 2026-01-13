Cine a salvat-o de fapt pe Alina Sorescu de căsnicia cu Ciucu. Artista nu se mai ascunde

Cântăreața Alina Sorescu a povestit la un podcast cine a ajutat-o să iasă din căsnicia pe care a catalogat-o drept abuzivă. Aceasta a explicat că inclusiv soacra se temea să nu sfârșească ca și Mădălin Manole.

Artista a explicat la un podcat faptul că dacă nu ar fi fost fetele ei, dar și copiii de la școala ei de muzică. ”Tot copilăria m-a salvat, prin activitatea mea cu copiii, prin fetele mele.

Pentru că am avut o altă motivație de a putea continua. Altfel eu rămâneam în continuare în situația de abuz. Acceptam și cred că aș mai fi acceptat mult”, a povestit interpreta.

Ba mai mult, aceasta a explicat că la un moment dat până și soacra ei a considerat că e ceva în neregulă cu situația. A fost comparată cu Mădălina Manole din perspectiva destinului tragic. ”Poate aș fi ajuns în situația Mădălinei Manole. Eu exemplu cu Mădălina Manole l-am dat în contextul în care mama lui i-a spus la un moment dat ai grijă cum te porți cu această fată ca să nu ajungă ca Mădălina Manole.

Nu știu cât a văzut semnele, dar erau ceva similitudini, eram născute în aceiași zi, aceiași aură de fată dulce, candidă, care cântă cu drag, dar care este foarte sensibilă”, a explicat solista.

Pe de altă parte, Alina Sorescu a înțeles acum că nu mai este nici atât de sensibilă și că întreaga situație a făcut-o mai puternică. ”Eu acum înțeleg despre mine că sunt mai mult decât atât.

Anii ăștia grei m-au întărit. Sper să fiu un exemplu pentru Carolina și Raisa, fetițele mele, să nu accepte umilința, amenințările, să înțeleagă că un bărbat trebuie să susțină o femeie. mult timp m-am învinuit pentru situație”, a explicat ea.