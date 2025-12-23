Alina Sorescu dezvăluiri despre nuntă. Artistei nu i s-a dat atenție în cel mai important moment din viața ei

Cântăreața continuă cu dezvăluiri legat de căsnicia pe care a avut cu Alexandru Ciucu. Ea a explicat că nunta nu a fost despre mireasă ci despre mire.

Artista a povestit la un podcast faptul că nici ziua nunții nu a fost una specială pentru ea. ” Nu mi-a dat voie să am nunta. Știi că se zice că nunta e pentru mireasă. Nu am simțit că nunta aia a fost un eveniment pentru mine sau pentru noi, era pentru el.

Au fost mai multe discuții cu părinții mei, dar el mi-a minimat contactul cu ei. Îmi spunea că sunt depășiți că eu în el trebuie să am încredere. Mă gândeam că așa e normal, că voiam să-mi fac alături de soț un alt univers”, a spus solista.

Pe de altă parte, Alina Sorescu a recunoscut că rușinea a jucat un rol foarte important în ascunderea adevărului. ”Îmi spunea că are depresii demult. Până să avem fetele, până să fie vorba despre responsabilități.

Lucruri pe care eu le ascundeam față de apropiații mei, părinții mei nu știau când pleacă de rușine. Mai ales că aveam și o relație publică, chiar dacă simțeam că unele lucruri nu sunt în regulă, nu aveam curajul să spun asta”, a mai spus ea.

Artista a explicat însă că a fost indusă în eroare printr-un șiretlic simplu. Mai exact, de câte ori pleca din țară, Ciucu exercita un control excesiv asupra ei.

”Chiar și până când să apară fetele, când era plecat, el avea un control excesiv asupra mea pe care eu îl interpretam ca iubire. Și chiar dacă atunci când era prezent eu nu simțeam iubirea, când era plecat părea că îi pasă. Îi plăcea să se joace, să mă știe acolo. Telefoane excesive, oamenii din jurul nostru, venea cu o zi mai devreme, să-mi facă o surpriză”, a explicat cântăreața.