Ce a ajutat-o pe Gwen Stefani să rămână însărcinată la 44 de ani: A fost un miracol

Gwen Stefani a povestit cum o revelație spirituală a ajutat-o să rămână însărcinată cu fiul cel mic, Apollo, la 44 de ani, deși își pierduse speranța că va putea fi, din nou, mamă, relatează pagesix.com.

Gwen Stefani, cântăreața trupei No Doubt, a povestit că o experiență spirituală a avut un rol important în conceperea fiului ei cel mic, Apollo, la vârsta de 44 de ani, alături de fostul soț, Ross Gavin Rossdale.

Artista, în prezent în vârstă de 56 de ani și practicantă catolică, a explicat că interacțiunea cu un bărbat care fusese „evreu ateu” și care s-a convertit la iudaism i-a schimbat perspectiva. „El studia Tora și a avut o mare revelație spirituală, iar apoi a început să discute cu mine despre Tora”, a declarat Stefani.

Cântăreața a mărturisit că își dorea foarte mult să mai aibă un copil, dar simțea că timpul trece. „Eram disperată în acel moment. Chiar îmi doream să mai am un copil. Nu puteam, și eram bătrână”, a spus ea.

Stefani a povestit că discuțiile cu bărbatul respectiv au devenit pentru ea un fel de trezire spirituală: „Am început să am conversații profunde cu el, care mă trezeau”. Ea a amintit și de fiul ei cel mare, Kingston, care atunci când avea în jur de 8 ani, îi spunea că își dorește un frate sau o soră. „Îmi pare rău, mami e prea bătrână să mai facă un copil”, își amintește Stefani că i-a răspuns.

Cu toate acestea, Kingston obișnuia să se roage în fiecare seară pentru ca mama lui să rămână însărcinată. „Patru săptămâni mai târziu am rămas însărcinată cu Apollo”, a spus artista. „L-am avut la 44 de ani, natural. A fost un cadou complet. Și acesta a fost primul miracol”, a adăugat ea.

Gwen Stefani și Ross Gavin Rossdale au împreună trei copii: Kingston, în vârstă de 19 ani, Zuma, 17 ani, și Apollo, 12 ani. Cei doi au fost căsătoriți între 2002 și 2016, iar în 2021, biserica le-a anulat căsătoria.

Același an a fost unul important și pentru viața personală a artistei. Stefani s-a căsătorit cu Blake Shelton, în vârstă de 49 de ani, la ferma acestuia din Oklahoma, care are o capelă proprie. „A fost o mare ușurare pentru Gwen, pentru că și-a dorit să se căsătorească prin preot și ca mariajul să fie recunoscut de Biserica Catolică”, a declarat o sursă pentru publicație. Shelton fusese căsătorit anterior cu Kaynette Williams, între 2003 și 2006, și cu Miranda Lambert, între 2011 și 2015.