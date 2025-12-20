Activitatea de pe Aeroportul din Suceava, afectată de ceață. Mai multe aeroporturi din Moldova au probleme

Ceața persistentă a afectat activitatea de pe Aeroportul din Suceava, iar un avion care venea de la Londra nu a putut ateriza și a fost direcționat către Timișoara. Ulterior, pasagerii urmează să fie transportați cu autocarul la Suceava, distanța dintre cele două orașe depășind 600 de kilometri, potrivit anunțului făcut de Consiliul Județean Suceava.

Conducerea Consiliului Județean Suceava a anunțat că, în ultimele 24 de ore, întreaga regiune a Moldovei s-a confruntat cu condiții meteo severe, marcate de vizibilitate redusă din cauza ceții. În aceste condiții, activitatea pe aeroporturile din Suceava, Iași și Bacău a fost îngreunată.

Sursa menționată anterior a transmis că, în intervalul 19-20 decembrie, pe Aeroportul Suceava au aterizat trei aeronave, în timp ce alte curse au fost redirecționate, iar una a fost anulată.

La Iași, activitatea de pe aeroport este afectată sâmbătă de ceață, iar mai multe zboruri au fost anulate sau înregistrează întârzieri. Cursele Ryanair dinspre Bruxelles şi Dublin nu au putut ateriza pe aeroportul din Iaşi şi au fost redirecţionate către Otopeni. De asemenea, un avion WizzAir venit de la Larnaca a survolat de mai multe ori zona Iaşiului, însă, în final, a fost trimis să aterizeze la Cluj-Napoca.

Un avion Ryanair, care venea de la București la Iași, a încercat sâmbătă, în jurul orei 16.00, să aterizeze de două ori pe aeroportul ieșean, însă fără succes.

Potrivit prognozei ANM, până la ora 17.00, mai multe localităţi din judeţele Constanţa, Tulcea, Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui au fost vizate de cod galben de ceață.

În aceste zone, vizibilitatea a scăzut local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.