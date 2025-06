A treia seară de proteste în Irlanda de Nord. Poliția antirevoltă, atacată cu cocktailuri Molotov

În orașul Ballymena din Irlanda de Nord, câteva sute de persoane au ieșit în stradă, miercuri, după două zile de violențe împotriva imigranților și ciocniri cu forțele de ordine.

În prima parte a zilei, liderii provinciei au intensificat apelurile la calm în Ballymena, aflat la aproximativ 50 de kilometri nord de Belfast, care a fost zguduit luni și marți de ciocniri considerate de poliție „rasiste” și de prim-ministrul Keir Starmer drept „atacuri fără sens”.

Seara, poliția antirevoltă a fost atacată cu cocktailuri Molotov și alte proiectile, reacționând cu tunuri cu apă. Totuși, situația nu a atins intensitatea violenței din zilele anterioare, iar mulțimea s-a dispersat treptat, potrivit AFP.

Violențele au continuat miercuri și în alte localități. La Larne, aflat la circa 30 de kilometri est de Ballymena, un centru de agrement a fost incendiat. Conform presei locale, clădirea fusese folosită cu o zi înainte pentru a adăposti provizoriu persoane afectate de incidentele recente.

Primele ciocniri au avut loc luni, după ce doi tineri de 14 ani au fost acuzați de tentativă de viol asupra unei tinere. Poliția, care a catalogat violențele ca fiind „motivate rasial”, nu a dezvăluit originea celor doi. Conform presei britanice, aceștia au comunicat prin intermediul unui interpret român în momentul în care s-au prezentat luni în fața instanței.

În decurs de două zile, 32 de ofițeri de poliție au fost răniți, iar șase persoane au fost arestate. Una dintre acestea a fost acuzată de comportament violent, a declarat miercuri Ryan Henderson, un oficial al poliției, în timpul unei conferințe de presă.

Marți seara, sute de oameni au atacat locuințe și afaceri, aruncând cărămizi, rachete și cocktailuri Molotov asupra poliţiei.

Scenes in ballymena northern Ireland

After two, romainian teenagers were charged with sexual assault on a 13 year old local girl..

locals took the streets to protest, just 2 weeks after another sexual assault was reported in the same area ! #Ballymena #northenireland pic.twitter.com/1n2YPCvYtl

— LINK 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@r1ghtmediauk) June 10, 2025