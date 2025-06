Revolte în Irlanda de Nord, după arestarea a doi adolescenți români. Violențe, vandalism și acuzații rasiste

International Revolte în Irlanda de Nord, după arestarea a doi adolescenți români. Violențe, vandalism și acuzații rasiste







Protestele din Ballymena după punerea sub acuzare a doi băieți români de 14 ani pentru tentativă de viol s-au transformat în revolte violente. Poliția a raportat zeci de răniți și distrugeri grave.

Cum au început protestele din Ballymena

Evenimentele s-au declanșat luni, 9 iunie 2025, în orașul Ballymena, județul Antrim, Irlanda de Nord. Decizia instanței de a plasa doi adolescenți români de 14 ani în arest preventiv, pentru o tentativă de viol asupra unei adolescente locale, a stârnit furie.

Un grup estimat de 2.500 de persoane s-a adunat în cartierul Harryville într-o primă fază pașnică, dar protestul a escaladat rapid către violențe urbane, notează The Guardian.

Cei doi băieți sunt acuzați de tentativă de viol în urma unui incident petrecut sâmbătă seara, 7 iunie, pe Clonavon Terrace. Au fost aduşi în fața justiției prin videoconferință, având la tribunal un translator român. Ei neagă acuzațiile.

Manifestarea pasnică s-a transformat într-una violentă

Primele tensiuni au apărut după o manifestație iniţial paşnică în sprijinul victimei. Apar imagini cu grupuri care au vandalizat case ale imigranţilor – geamuri sparte, proprietăţi incendiate – și cu oameni mascaţi atacând forțele de ordine.

Numeroși protestatari au aruncat cu pietre şi mixte incendiare, iar unele locuinţe au fost incendiate. Cel puțin 15 poliţişti au fost răniţi și trei persoane au fost tratate în urma incendiilor.

— „We are urging everyone to remain calm and to act responsibly. Violența și haosul nu vor face decât să expună oamenii la riscuri mai mari” — a transmis comisarul-șef Sue Steen, făcând apel la linişte.

Poliția nord-irlandeză a confirmat că au fost lansate cuiburi incendiare, au fost vandalizate mai multe case, au fost atacate vehicule de poliţie și că apelurile la calm au fost lansate din timp.

De asemenea, asist. șef const. Ryan Henderson a etichetat incidentele drept crimă motivată rasial, afirmând că acestea au fost „clar motivații rasiste, îndreptate împotriva comunității minoritare etnice și a poliției”.

Evenimentele din Ballymena fac parte dint-o problemă națională pentru Marea Britanie

Acest incident face parte dintr-un context mai amplu de tensiuni legate de migrație în regiune. Anul trecut, au avut loc revolte la Leeds și alte zone ale Marii Britanii, tot generate de nemulțumiri privind prefigura migranților.

Reacțiile au fost alimentate de mass-media de extremă dreapta și rețelele de socializare, unde s-a promovat ideea că migranții sunt vinovați înainte de a fi judecați, sub sloganuri precum „paedo protectors”.

Cei doi adolescenți români sunt reținuți preventiv și urmărirea penală continuă. Următorul termen de judecată este programat 2 iulie 2025, la tribunalul pentru minori din Ballymena, prin intermediul video-conferinței.

O poliţistă a declarat în instanţă că există suspiciuni asupra unui al treilea suspect, tot adolescent, care încă nu a fost indentificat

Provocările imigrației la nivel local

Ballymena este un oraș mic, cu infrastructură limitată și puțină experiență în gestionarea diversității etnice. Situații punctuale ca aceasta testază capacitatea locală de adaptare și toleranță. Politicienii locali au avertizat că astfel de episoade de violență pot avea efecte în lanț, afectând reputația regiunii.

Există fricțiuni între grupuri, care se pot agrava dacă nu există o Strategie clară de integrare și asigurare a securității pentru toți cetățenii.

Ce urmează?