Zonele în care ninge în România. Avertismentul poliției pentru șoferi

Ninge, duminică seara, în mai multe zone ale României. Se circulă cu dificultate în zonele unde au căzut fulgi de zăpadă, iar poliția a lansat un avertisment pentru șoferi.

Reprezentanții Poliției Rutiere din Sibiu au anunțat că drumurile pot si afectate de lapovița și zăpada formată, așa că este obligatoriu folosirea anvelopelor de iarnă.

„ATENŢIE, ŞOFERI!

În mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase.

Vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi anvelope de iarnă montate şi că adaptaţi viteza la condiţiile din trafic”, au transmis reprezentanții instituției.

Măriţi distanţa de siguranţă Evitaţi manevrele bruşte Conduceţi responsabil Circulaţi cu prudenţă pentru a ajunge în siguranţă la destinaţie!

Meteorologii au anunţat precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi izolat depuneri de polei, dar şi ninsori slabe, în Câmpia de Vest, în Transilvania şi în nord-vestul Moldovei.

La munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

De asemenea, vremea continuă să se răcească. Duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a ţării, conform meteorologilor.

Azi, în România, vremea se va încălzi în vestul țării, iar în rest valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe spre seară și noaptea pe arii restrânse în Banat, Crișana și Maramureș și Oltenia, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 10 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -7 grade. Izolat, dimineața și noaptea se va forma ceață.