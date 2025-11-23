Social

Zonele în care ninge în România. Avertismentul poliției pentru șoferi

Comentează știrea
Zonele în care ninge în România. Avertismentul poliției pentru șoferiNinsoare. Sursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Ninge, duminică seara, în mai multe zone ale României. Se circulă cu dificultate în zonele unde au căzut fulgi de zăpadă, iar poliția a lansat un avertisment pentru șoferi.

Ninge în România, duminică seara

Reprezentanții Poliției Rutiere din Sibiu au anunțat că drumurile pot si afectate de lapovița și zăpada formată, așa că este obligatoriu folosirea anvelopelor de iarnă.

„ATENŢIE, ŞOFERI!

În mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase.

Răsturnare de situație în cazul senatoarei agresate. Soția înșelată vrea pace cu amanta soțului
Răsturnare de situație în cazul senatoarei agresate. Soția înșelată vrea pace cu amanta soțului
Tânără mușcată de ploșnițe pe CFR. Experiență de coșmar în vagonul-cușetă
Tânără mușcată de ploșnițe pe CFR. Experiență de coșmar în vagonul-cușetă
Ninsoare

Ninsoare. Sursa foto: Pixabay

Sfaturi transmise de poliție

Vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi anvelope de iarnă montate şi că adaptaţi viteza la condiţiile din trafic”, au transmis reprezentanții instituției.

Măriţi distanţa de siguranţă Evitaţi manevrele bruşte Conduceţi responsabil Circulaţi cu prudenţă pentru a ajunge în siguranţă la destinaţie!

Meteorologii au anunţat precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi izolat depuneri de polei, dar şi ninsori slabe, în Câmpia de Vest, în Transilvania şi în nord-vestul Moldovei.

La munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

De asemenea, vremea continuă să se răcească. Duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a ţării, conform meteorologilor.

Cum va fi vremea, luni, 24 noiembrie

Azi, în  România, vremea se va încălzi în vestul țării, iar în rest valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe spre seară și noaptea pe arii restrânse în Banat, Crișana și Maramureș și Oltenia, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 10 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -7 grade. Izolat, dimineața și noaptea se va forma ceață.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:48 - Pe munte nu e civilizație. Cum a fost salvat un tânăr neechipat din Munții Piatra Craiului
21:35 - Răsturnare de situație în cazul senatoarei agresate. Soția înșelată vrea pace cu amanta soțului
21:26 - Criză în Orientul Mijlociu. De ce se tem serviciile iraniene pentru viața lui Khamenei
21:20 - Ceaiul ar putea face rău, afirmă un gastroenterolog
21:11 - Oțelul Galați - Farul Constanța, 2-2. Oaspeții rămân pe loc de paly-off și au cinci meciuri fără înfrângere
20:58 - Tânără mușcată de ploșnițe pe CFR. Experiență de coșmar în vagonul-cușetă

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale