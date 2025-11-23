Via Dobrogeană, o călătorie prin peisajele spectaculoase ale Dobrogei. Un traseu ce străbate frumuseți naturale și descoperiri culturale

Dobrogea, cu peisaje unice, comunități multietnice, comori ascunse și o istorie care așteaptă să fie descoperită, va intra pe harta turismului din România printr-un proiect ambițios, Via Dobrogeană. Inspirat de succesul răsunător al proiectului Via Transilvanica, acest traseu de 850 de kilometri va străbate 130 de localități, oferind turiștilor o experiență completă între natură sălbatică, istorie și tradiții locale unice în țară. Obiectivul proiectului este să aducă în atenția publicului locuri și comunități rar incluse în circuitele turistice tradiționale, transformând Dobrogea într-o destinație de referință pentru aventură, cultură și descoperire.

Noul traseu turistic Via Dobrogeană pornește de la Mănăstirea Precista din Galați, inaugurată în urmă cu 200 de ani, simbol al orașului și cea mai veche clădire păstrată. Biserica datează din vremea domnitorului Vasile Lupu și a fost ridicată pe locul a trei lăcașuri de cult anterioare, toate având același hram.

„E un drum care unește Moldova, Muntenia și Dobrogea și traversează zone naturale și culturale foarte diferite, de la Parcul Național Munții Măcinului la cramele și tradițiile sud-dobrogene”, a precizat Laurențiu Isopescu, președintele Asociației „Via Dobrogeana”.

Complexul fortificat care poate fi descoperit în noul traseu turistic, a servit de-a lungul secolelor atât ca loc de refugiu pentru localnici, cât și ca popas pentru călători de rang înalt, printre care se numără Sir James Porter, ambasadorul Angliei la Constantinopol, și omul de știință Ruggiero Giuseppe Boscovich.

Cu ziduri groase de până la 1,80 metri, Mănăstirea a rezistat incendiilor și prădărilor, iar de-a lungul secolelor a trecut de la ascultarea mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos, la metocul mănăstirii Golia din Iași, pentru ca după reformele lui Alexandru Ioan Cuza să devină biserică de mir, continuând să fie un reper istoric și un punct important al municipiului Galați.

Traseul continuă prin traversarea podului suspendat de la Brăila, care le oferă turiștilor o priveliște spectaculoasă asupra Dunării și a împrejurimilor, îmbinând experiența de călătorie cu priveliști impresionante ale fluviului și munții Măcin. După traversarea podului suspendat de la Brăila, traseul Via Dobrogeană intră în județul Tulcea, unde Munții Măcinului marchează prima zonă majoră.

Localitățile din apropiere își pregătesc deja facilitățile pentru turiști, iar municipiul Tulcea devine un nod strategic al traseului, oferind acces turiștilor către Delta Dunării și Sulina. Diversitatea etnică a regiunii reprezintă un punct central al proiectului, cu peste 18 comunități care aduc tradiții, gastronomie și expresii culturale distincte.

Turiștii pot realiza traseul la pas, cu mașina, trenul, dar pentru cei care își doresc o aventură, traseul poate fi realizat și cu balonul cu aer cald și barca. Programul oferă și aventuri cu parașuta pentru cei interesați.

În Delta Dunării, traseul se poate continua atât terestru, cât și pe apă, cu barca sau caiacul, oferind turiștilor o experiență variată și completă a peisajului dobrogean. Partea sudică a traseului Via Dobrogeană străbate satele dobrogene și ajunge până la litoral, oferind turiștilor o combinație de peisaje rurale și maritime. Localitățile de pe parcurs pregătesc opriri care îmbină turismul cu cultura locală și gastronomia specifică regiunii, transformând călătoria într-o experiență completă.

Segmentul viticol al traseului reprezintă o atracție majoră pentru cei interesați de vin și cultură. Cu vizite în crame precum Murfălău, singura din România cu muzeu propriu, aici, vizitatorii pot urmări traseul strugurelui, de la câmp până la îmbuteliere, și se pot bucura de spectacole locale care completează experiența turistică și culturală a regiunii.

Proiectul Via Dobrogeana este evaluat la aproximativ 4 milioane de euro, finanțarea provenind din sponsorizări și donații. Implementarea este structurată în patru etape, cu o durată totală de 18 ani, însă primele rezultate concrete sunt așteptate în scurt timp.

Traseul complet marcat, aplicația mobilă și platforma digitală dedicată turiștilor ar urma să fie finalizate până în 2027, anul în care traseul Via Dobrogeana va fi inaugurată oficial. Proiectul promite să aducă pe hartă 130 de localități și să transforme regiunea într-o destinație turistică integrată.