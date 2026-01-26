Zăpada și gheața paralizează state întregi din SUA. Mii de locuințe afectate de penele de curent

O furtună de amploare a afectat în ultimele zile o mare parte a Statelor Unite, generând pene extinse de curent, condiții periculoase de trafic și intervenții de urgență în numeroase state din sud, centru și est, potrivit Fox Weather.

Autoritățile locale, companiile de utilități și agențiile federale monitorizează situația, în contextul în care vremea severă continuă să producă efecte semnificative asupra infrastructurii și populației.

În nordul statului Mississippi și sud-vestul statului Tennessee, peste 10.000 de clienți ai Tippah Electric Power Association au rămas fără electricitate, după ce sistemele companiei au suferit avarii majore.

Potrivit unui mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a furnizorului de energie, reprezentanții companiei au transmis: „Vom trece și peste acest moment, însă ne confruntăm cu un proces de restabilire care va dura săptămâni, nu zile, pentru a restabili alimentarea cu energie pentru fiecare membru.”

The snow has accumulated up to 5 inches already & is expected to continue into tomorrow morning. Remember: • If you do not need to travel, please stay off the roads. • Garbage collection is suspended tomorrow (1/26). The Department of Public Works remains out in full force. pic.twitter.com/x1ZXCi2FU0 — City of Pittsburgh (@Pittsburgh) January 25, 2026

Datele publicate de platforma PowerOutage indică faptul că Tippah Electric Power Association se situează pe locul 17 la nivel național în ceea ce privește numărul total de întreruperi de curent și pe locul 9 în privința procentului de clienți afectați.

În orașul Ripley, din comitatul Tippah, autoritățile au raportat o acumulare de gheață de aproximativ 0,25 inci, fenomen care a contribuit la ruperea copacilor și a liniilor electrice.

Regiunea de sud a Statelor Unite s-a confruntat cu furtuni de gheață considerate deosebit de distructive.

La nivel național, peste un milion de consumatori au rămas temporar fără electricitate, pe fondul acumulărilor de gheață și al rafalelor de vânt care au afectat rețelele de distribuție.

Situația a determinat intervenții susținute ale echipelor de intervenție și ale autorităților locale.

În statul Tennessee, peste 275.000 de locuitori se aflau fără curent electric la momentul ultimelor raportări. Guvernatorul Bill Lee a vizitat Centrul de Operațiuni de Urgență al statului, unde a primit informări privind evoluția situației.

1PM 1/25: These are the conditions at a normally very busy intersection in Delaware County (U.S. 23 & Home Rd) Snow is still steadily falling across the state and road conditions are not good. We have over 1,250 crews out working to make roadways passable for emergency personnel. pic.twitter.com/IkUSekEQte — Ohio Dept of Transportation (@ODOT_Statewide) January 25, 2026

Acesta a declarat: „Bărbații și femeile dedicate din administrația statului continuă să lucreze non-stop pentru a-i menține pe locuitorii din Tennessee în siguranță, iar eu le apreciez serviciul constant.”

În Missouri, guvernatorul Mike Kehoe a atras atenția asupra importanței intervențiilor rapide, afirmând că „există activități care nu pot fi amânate”, în contextul în care electricienii, echipele de transport și serviciile de urgență acționează pentru restabilirea condițiilor normale.

Slushy roads from earlier today have frozen, making travel increasingly hazardous. Downed trees are blocking or partially blocking travel lanes across Nashville. Please stay home if at all possible. Officers are staffing fixed posts across the city, including a Franklin Rd downed… pic.twitter.com/LBAP9wdMvQ — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) January 25, 2026

De asemenea, mai multe orașe importante de pe coridorul I-95, inclusiv Washington D.C., Baltimore, Philadelphia, New York și Boston, au înregistrat peste 15 centimetri de zăpadă într-o singură zi, un fenomen care nu a mai fost consemnat din anul 2016.

Autoritățile federale au reacționat prin extinderea declarațiilor de dezastru de urgență la 12 state, printre care Mississippi, Tennessee, Georgia și Carolina de Nord.

Conform unui comunicat al Departamentului pentru Securitate Internă, Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) a mobilizat generatoare, alimente, apă potabilă și alte resurse pentru a sprijini comunitățile afectate.