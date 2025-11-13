Weekendul aduce vreme de drumeții. Când încep ninsorile în țară

România va traversa o perioadă cu temperaturi surprinzător de ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie, apropiate de valorile specifice începutului de toamnă. În zonele deluroase, mercurul din termometre ar putea urca până la 20 de grade Celsius, potrivit ANM. Astfel, weekendul va aduce vreme de relaxare în aer liber.

Un val de aer cald avansează peste sud-estul Europei și ajunge și în țara noastră. Efectul se resimte mai ales în altitudinile medii, unde temperaturile vor fi de toamnă blândă. Cele mai ridicate se vor înregistra în Oltenia, Muntenia, Banat și parțial în Crișana.

În schimb, în câmpiile din sud, est și centru, ceața densă continuă să afecteze vizibilitatea și să mențină temperaturile mai scăzute decât în zonele înalte. În următoarele 48 de ore, maximele, care în prezent variază între 9 și 16 grade Celsius, vor crește cu 2–3 grade.

Meteorologii avertizează că această perioadă caldă va fi scurtă. Florinela Georgescu, meteorolog ANM, a declarat pentru Digi24 că vremea se va răci semnificativ de săptămâna viitoare și va deveni instabilă, mai ales în nordul țării. Se așteaptă episoade de vânt puternic și variații bruște ale condițiilor meteo, generate de o circulație atmosferică rapidă la nivel european.

Precipitațiile vor fi reduse în perioada următoare, iar ninsoarea este posibilă doar pe crestele montane cele mai înalte. Prognoza pe termen mediu indică o revenire treptată la valorile normale ale perioadei, cu ploi răspândite în aproape toată țara și ninsori în zonele montane în cadrul episoadelor reci. Fenomenul de răcire extremă din America de Nord nu va afecta direct Europa, potrivit specialiștilor.

Ultima săptămână din noiembrie va aduce temperaturi medii mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această perioadă, în întreaga țară. Precipitațiile vor depăși nivelul normal în regiunile intracarpatice, în special în nordul extrem al țării, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de media obișnuită.

În prima săptămână din decembrie, valorile termice medii vor rămâne peste cele normale pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi aproape de normal în zonele intracarpatice, iar în restul țării se estimează ușor deficitare.