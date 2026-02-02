Victoria lui Macron cu bugetul pe 2026 marchează, de fapt, sfârșitul real al mandatului său

Sărbătoarea președintelui Emmanuel Macron privind trecerea iminentă a bugetului pe 2026 va fi una de scurtă durată. Odată ce acesta va fi aprobat, liderul francez va intra oficial în faza de „lame duck” (președinte pe final de mandat, cu putere limitată), statut pe care îl va păstra până la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor.

Surse din interiorul administrației, inclusiv actuali și foști miniștri, parlamentari și consilieri politici, au declarat pentru POLITICO că încheierea bătăliei bugetare semnalează o schimbare majoră de macaz. Odată calmate îngrijorările cetățenilor și ale piețelor financiare, întregul ciclu politic francez va trece din faza de legiferare în „modul de campanie electorală”.

Calendarul politic este deja stabilit. Primul test major vor fi alegerile municipale de luna viitoare (martie 2026), unde alegătorii din cele peste 35.000 de comune ale Franței își vor alege primarii și consiliile locale. Imediat după aceea, toată atenția se va muta exclusiv pe cursa pentru atotputernica președinție a Franței. Emmanuel Macron nu mai poate candida din cauza limitei de mandate, iar sondajele arată că ar putea fi succedat de un candidat al extremei drepte, Adunarea Națională (Rassemblement National).

„Este sfârșitul mandatului [lui Macron]”, a declarat un fost consilier apropiat de premierul Sébastien Lecornu. Această perspectivă a fost confirmată chiar de Gabriel Attal, fostul premier și actualul lider al partidului prezidențial, care le-a transmis colegilor săi că bugetul marchează „finalul” celui de-al doilea mandat al lui Macron.

Deși pe plan intern este blocat de un parlament fragmentat rezultat în urma alegerilor anticipate din 2024, Macron continuă să exercite o influență puternică în afacerile externe și apărare. Aceste domenii îl vor menține pe scena mondială, mai ales în contextul turbulențelor geopolitice generate de al doilea mandat al președintelui american Donald Trump.

Premierul Sébastien Lecornu a reușit performanța de a nu fi demis pe tema bugetului, spre deosebire de cei doi predecesori imediați ai săi, Michel Barnier și François Bayrou. Succesul său s-a datorat abilității politice și unor compromisuri majore, printre care și decizia de a pune pe pauză reforma emblematică a pensiilor a lui Macron și de a renunța la utilizarea „ușii din spate” constituționale pentru a forța legi fără vot.

Totuși, agenda viitoare a premierului trădează dificultățile ce vor urma. Lecornu a decis să prioritizeze măsuri necontroversate, precum definirea diviziunii puterii între guvernul central și autoritățile locale sau eficientizarea plăților sociale.

Deși Lecornu a insistat că guvernul său trebuie să stea departe de cursa prezidențială, dând vina pe „poftele partizane” pentru crizele anterioare, ironia face ca succesul său cu bugetul să-l fi transformat într-un potențial candidat prezidențial viabil.

„[Lecornu] are puțini prieteni... Și acum că bugetul a trecut, fiecare grup politic se poate distra încercând să-l dea jos din funcție pentru a-și planta propriul steag înainte de următoarele alegeri prezidențiale”, a avertizat un lider parlamentar, citat de Politico.