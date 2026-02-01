Social

Un buldog francez numit Rope Daddy costă 120.000 de dolari

Buldog. Sursa foto. Pixabay
Rope Daddy nu este un câine obișnuit. Acest buldog francez a atras atenția iubitorilor de animale și colecționarilor de rase rare datorită prețului său impresionant de 120.000 de dolari. Considerat un exemplu excepțional al speciei, Rope Daddy îmbină trăsături fizice deosebite cu un pedigree de elită, ceea ce îl face extrem de valoros pe piața canină internațională, informează odditycentral.

Un buldog francez de lux: Rope Daddy și valoarea sa uimitoare

Rope Daddy reprezintă un caz rar în lumea Buldogului Francez, aparținând varietății Big Rope, recunoscută drept una dintre cele mai apreciate și căutate linii ale rasei. Datorită caracteristicilor sale genetice remarcabile, acest exemplar este estimat la aproximativ 120.000 de dolari.

Potrivit unui studiu efectuat de American Kennel Club (AKC), populația globală de buldogi francezi a crescut spectaculos în ultimii zece ani, cu peste 1.000%, depășind chiar Golden Retriever-ul și consolidându-și poziția de cea mai populară rasă canină la nivel mondial.

Însă această ascensiune fulgerătoare a popularității a avut și efecte negative asupra structurii genetice a rasei. Mulți câini au ajuns să fie mai slabi, mai înalți și mai alungiți, trăsături considerate neacceptate de crescători.

Rope Daddy este considerat cel mai valoros buldog francez din lume

Rasa Big Rope se remarcă printr-un corp mic, compact și musculos, însoțit de un cap mare și pătrat, ceea ce o face extrem de râvnită printre iubitorii de buldogi francezi. În cadrul acestei categorii exclusive, Rope Daddy se detașează prin calitatea genetică excepțională, fiind considerat cel mai valoros buldog francez din lume.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Julian montoya (@leanbullz_julian)

Cu blana sa fină, într-un amestec elegant de crem și maro, ochii aurii care par să hipnotizeze și corpul compact, cu un cap pătrat perfect proporționat, Rope Daddy este considerat unul dintre cei mai remarcabili câini Big Rope la nivel mondial.

Crescătorul său columbian, Julian Montoya, afirmă că acest exemplar reunește toate trăsăturile de top ale rasei, iar valoarea sa actuală este estimată la justa sa valoare.

Îngrijirea unui câine atât de impresionant presupune investiții considerabile

Montoya dezvăluie că doar dieta lui Rope Daddy costă în jur de 350 de dolari lunar, incluzând carne crudă, morcovi, iaurt grecesc, precum și vitamine și suplimente necesare menținerii sănătății sale.

Interesul pentru buldogii francezi cu trăsături Big Rope a explodat în Statele Unite, iar trendul începe să se extindă și în America de Sud. Specialiștii estimează că cererea tot mai mare va continua să crească, sporind valoarea exemplarelor de elită precum Rope Daddy.

Pe lângă aspectul său impresionant, buldogii Big Rope sunt apreciați și pentru temperamentul lor echilibrat, prietenia deosebită și pentru faptul că prezintă mai puține probleme de sănătate comparativ cu alte linii de buldog francez, consolidându-le statutul de animale de companie de lux și apreciate la nivel internațional.

