Cei mai periculoși câini din lume: rase pentru care se cere botniță în spațiile publice

Există rase de câini care, din cauza forței lor fizice și a instinctelor puternice, sunt considerate periculoase și impun reguli stricte pentru deținere. În multe țări, aceste animale nu pot fi plimbate pe stradă fără botniță, iar proprietarii trebuie să respecte norme stricte de siguranță, potrivit Poliția Română.

În timp ce fiecare câine poate fi afectuos și devotat, anumite rase prezintă un risc mai mare dacă nu sunt dresate corespunzător sau socializate de timpuriu.

Printre cele mai cunoscute rase periculoase se numără Pit Bull Terrier, câinele care a fost adesea asociat cu agresivitatea în mass-media. Aceste animale sunt extrem de puternice, cu mușcături puternice și un instinct de protecție intens.

În mâinile nepotrivite, un Pit Bull poate deveni rapid periculos. În multe țări europene și în Statele Unite, legea impune folosirea botniței în spațiile publice și restricționarea accesului în anumite zone.

O altă rasă notorie este Rottweiler-ul, câine folosit inițial pentru păstrarea turmelor și protecția proprietății. Acești câini sunt extrem de loiali, dar și foarte puternici, iar instictul lor de apărare poate fi declanșat rapid.

Statisticile arată că atacurile provocate de Rottweileri sunt adesea mai severe din cauza dimensiunii și forței fizice a animalului. Drept urmare, botnița și lesa sunt obligatorii în spațiile publice în multe regiuni.

Cane Corso, o rasă italiană de tip molos, este renumită pentru masivitatea și forța sa. Acești câini au fost folosiți pentru protecție și vânătoare, iar instinctele lor naturale îi fac prudenți în prezența străinilor. Fără o socializare atentă, Cane Corso poate deveni agresiv, motiv pentru care autoritățile cer botniță și control strict.

Dobermann-ul este recunoscut pentru agilitatea, inteligența și instinctul de pază. Deși deseori este un companion iubitor, Dobermann-ul poate fi periculos dacă se simte amenințat sau dacă proprietarul nu îi oferă exercițiul și disciplina necesare. Botnița și dresajul corect sunt considerate obligatorii în multe orașe pentru a preveni incidentele.

Printre rasele mari și puternice se numără și Mastiff-ul englez și Mastiff-ul tibetan. Deși aparent blânzi și loiali familiei, acești câini au o masă corporală impresionantă și pot provoca răni grave dacă își pierd controlul. Proprietarii trebuie să investească timp în socializare și dresaj pentru a preveni comportamentele agresive.

Un alt câine periculos este Fila Brasileiro, cunoscut și sub numele de Mastiff brazilian. Această rasă este extrem de protectivă și suspicioasă față de străini. Atacurile unui Fila pot fi devastatoare datorită forței sale musculare și instinctelor de apărare. În Brazilia și alte țări, legislația impune restricții stricte privind deținerea și plimbarea acestei rase.

Tosa Inu, originar din Japonia, este o rasă folosită pentru lupte și are un nivel ridicat de agresivitate dacă nu este gestionată corespunzător. Este extrem de rar întâlnit în afara Japoniei, dar în locurile unde există, legea cere botniță și dresaj specializat.

Cauzele pentru care aceste rase sunt considerate periculoase nu sunt doar genetice, ci și legate de modul în care sunt crescute. Lipsa socializării, neglijența proprietarilor și lipsa exercițiului fizic pot transforma un câine puternic într-un animal imprevizibil. Autoritățile recomandă ca fiecare câine din aceste rase să fie supravegheat constant și să fie implicat în programe de dresaj profesional.

Legea privind deținerea câinilor periculoși variază de la țară la țară. În multe state europene, câinii Pit Bull, Rottweiler, Fila Brasileiro și Tosa Inu sunt incluși în lista rasele „potențial periculoase” și impun botniță, lesa și, în unele cazuri, obținerea unui certificat de competență pentru proprietar. În plus, poliția poate solicita sterilizarea câinilor și limitarea accesului în anumite zone publice.

Pe lângă legislație, educația proprietarilor este esențială. Câinii periculoși pot fi animale afectuoase și loiale dacă sunt crescuți cu responsabilitate. Totuși, un proprietar neexperimentat poate subestima puterea și instictul animalului. Dresajul timpuriu, socializarea cu alte persoane și animale, precum și respectarea regulilor de siguranță sunt vitale pentru prevenirea incidentelor.