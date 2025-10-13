Social

Lege nouă pentru protecția animalelor. Forțarea lor în competiții, interzisă de Senat

Lege nouă pentru protecția animalelor. Forțarea lor în competiții, interzisă de Senat
Un proiect legislativ care interzice organizarea, promovarea sau desfăşurarea competiţiilor şi spectacolelor în care animalele sunt obligate să tracteze sau să transporte greutăţi peste limita lor naturală a fost adoptat de Senat.

„Este interzisă organizarea, desfăşurarea sau promovarea de concursuri, spectacole sau demonstraţii publice care implică forţarea animalelor să tracteze, tragă, transporte sau deplaseze sarcini disproporţionate în raport cu capacitatea lor naturală, cu scop recreativ, competiţional, demonstrativ sau tradiţional", se prevede în proiect.

Lege nouă pentru protecția animalelor

Documentul aduce modificări Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, introducând sancțiuni mai dure pentru organizarea de activități care implică forțarea acestora peste limitele naturale. Proiectul de lege a fost adoptat cu 84 de voturi „pentru” și 26 de abțineri.

În cazul în care prevederile sunt încălcate de două ori și rezultă moartea animalului, fapta va fi încadrată drept infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Totodată, legea definește drept „efort excesiv” orice activitate care provoacă suferință, stres, epuizare sau vătămare corporală animalului, indiferent de durata ori intensitatea acesteia.

Senatul României

Senatul României. Sursă foto: Facebook

Legea pentru protecția animalelor nu acceptă nicio justificare

Tradițiile locale, culturale sau religioase nu vor mai putea fi folosite ca argument pentru desfășurarea activităților care implică abuzul asupra animalelor.

De asemenea, potrivit proiectului, autoritățile locale și instituțiile care organizează evenimente cu participarea animalelor vor fi obligate să obțină avizul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), iar lipsa acestuia va duce automat la anularea evenimentului.

Legea mai prevede implicarea activă a Radiodifuziunii și Televiziunii Române, care vor trebui să includă în mod constant în programele lor campanii, reportaje și documentare dedicate protecției animalelor.

Totodată, Ministerul Educației va introduce teme privind protejarea animalelor în cadrul orelor de educație civică. Printre subiectele obligatorii se numără respectul față de animale, obligațiile legale ale cetățenilor, modul de funcționare al adăposturilor, bune practici de adopție și sterilizare, precum și consecințele legale ale cruzimii față de animale.

Sunt prevăzute în lege și programele cu temtică

În plus, Televiziunea Română și Radiodifuziunea Română vor trebui să colaboreze cu organizațiile nonguvernamentale de profil, instituțiile publice competente, unitățile de învățământ și specialiștii veterinari pentru a asigura corectitudinea și relevanța informațiilor difuzate în programele dedicate protecției animalelor.

Aceste emisiuni vor fi programate în intervale accesibile publicului larg – inclusiv copiilor și adolescenților – și vor fi adaptate și pentru mediul online, astfel încât mesajele educative să ajungă la cât mai mulți spectatori.

De asemenea, cele două instituții media publice vor avea obligația de a prezenta anual Comisiilor parlamentare de specialitate un raport detaliat privind activitățile desfășurate, care să includă numărul, durata, formatul și audiența estimată a programelor axate pe promovarea protecției animalelor.

 

