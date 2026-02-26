Vești bune de la CFA. Indicatorul de Încredere Macroeconomică, în creștere

Indicatorul de Încredere Macroeconomică realizat de Asociaţia CFA România a consemnat un avans semnificativ în luna ianuarie, în timp ce o mare parte dintre analiştii financiari estimează că leul se va deprecia în următoarele 12 luni. În acelaşi timp, prognoza privind deficitul bugetar pentru 2026 indică o medie de 6,6% din PIB.

„Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut substanţial, cu 10,4 puncte, în luna ianuarie. Astfel, componenta de anticipaţii a crescut cu 10 puncte, până la valoarea de 48,6, iar componenta de condiţii curente a crescut cu 11,3 puncte”, anunţă asociaţia.

Estimările privind inflaţia pe un orizont de 12 luni, respectiv februarie 2027, indică o scădere faţă de luna anterioară, până la 5,85%. De altfel, 94% dintre participanţi se aşteaptă ca rata inflaţiei să fie mai redusă peste un an decât în prezent.

În ceea ce priveşte evoluţia cursului EUR/RON, aproximativ 83% dintre analişti prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Media estimărilor pentru următoarele şase luni indică un nivel de 5,1471 lei pentru un euro, iar pentru orizontul de un an, cursul este anticipat la 5,1982 lei pentru un euro.

“Performanţa peste aşteptări în reducerea deficitului bugetar a condus la ajustarea în sens pozitiv a încrederii în economie. În acelaşi timp, s-a redus şi riscul de majorare a fiscalităţii, ceea ce a condus şi la reducerea anticipaţiilor inflaţioniste”, declară Adrian Codirlaşu, CFA, preşedinte al Asociaţiei CFA România.

În ceea ce priveşte segmentul rezidenţial din marile oraşe, 61% dintre participanţi estimează că preţurile vor rămâne la niveluri similare în următoarele 12 luni. Totodată, acelaşi procent consideră că valorile actuale sunt supra-evaluate, în timp ce 33% le apreciază ca fiind corect evaluate.

Pentru anul 2026, media estimărilor privind deficitul bugetar este de 6,6% din PIB, în scădere faţă de luna precedentă. În paralel, anticipaţiile de creştere economică pentru 2026 au urcat la 1,1%, peste nivelul prognozat anterior.

În ceea ce priveşte datoria publică, analiştii estimează că aceasta va ajunge la 63% din PIB în următoarele 12 luni, indicând o tendinţă de majorare a ponderii datoriei în economie.