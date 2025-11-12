Varză murată cu sfeclă roșie. Are o culoare deosebită și se păstrează crocantă toată iarna

Toamna este anotimpul murăturilor, iar varza murată se află pe lista celor mai îndrăgite preparate din bucătăria românească. Gustul acru, aroma intensă și culoarea roșie datorată sfeclei o transformă într-o alegere perfectă pentru mesele din sezonul rece. Fie că o folosești la salata de varză murată sau la sarmale, aceasta are un gust deosebit.

Zeama de varză poate fi folosită la ciorbele preparate pe parcursul iernii.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

3 verze albe

2-3 sfecle roșii

8 linguri sare grunjoasă

2 lingurițe de zahăr (opțional)

5 frunze de dafin

5-6 boabe de piper

apă

Înainte de toate, varza se curăță de frunzele exterioare și se taie fideluță sau se lasă în foi întregi, în funcție de preferințe. Sfecla se spală foarte bine, se curăță și se taie rondele sau cuburi subțiri, pentru a se integra ușor în straturile de varză.

Pentru murare, se alege un borcan mare sau un butoi curat, în care legumele se așează alternativ: un strat de varză, apoi un strat de sfeclă. Fiecare strat se presară cu sare, zahăr (dacă se dorește un gust ușor dulceag), boabe de piper și frunze de dafin.

Straturile se presează cu atenție, astfel încât legumele să elibereze suficient suc propriu. Dacă lichidul rezultat nu acoperă complet varza și sfecla, se poate adăuga apă fiartă și răcită.

Borcanul sau butoiul se acoperă cu un capac sau tifon și se lasă la temperatura camerei între 5 și 10 zile, în funcție de cât de acră se dorește varza. În acest timp, are loc procesul natural de fermentație, care transformă legumele în murătura gustoasă și sănătoasă pe care o cunoaștem.

Rezultatul este o varză crocantă, cu nuanțe roșii datorate sfeclei, aromă intensă și gust echilibrat. Varza murată cu sfeclă nu este doar un deliciu culinar, ci și un aliment sănătos, bogat în vitamine și probiotice, benefic pentru digestie și imunitate.