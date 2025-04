Justitie Unul dintre cei mai odioși criminali din România scăpă de închisoarea pe viață







Autor a patru crime, Aurel Leuca a stat 27 de ani după gratii. Era condamnat pe viață. Acum împlinește 60 de ani și legea îi permite să fie liber fiindcă a stat închis mai mult de un sfert de veac.

Detenția pe viață, înlocuită cu 25 de ani de pușcărie

A făcut o cere la Tribunalul Bihor să fie liber. Azi, Tribunalul Bihor a hotarât că "admite cererea condamnatului Leuca Aurel şi în consecinţă: înlocuieşte pedeapsa detenţiunii pe viaţă aplicată condamnatului Leuca Aurel, cu pedeapsa închisorii de 25 ani". Hotarârea e cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Celebrul criminalist Traian Tandin, autorul mai multor cărți polițiste, l-a inclus pe Aurel Leuca în categoria celor mai odioși 100 de criminali din România. Prin crimele comise și maniera în care a acționat a speriat Cluj-ul, orașul în care locuia și unde și-a ucis într-o zi soţia, un prieten şi pe o cunoştinţă a acestuia, cu mai multe lovituri de cuţit. În penitenciar, şi-a omorât colegul de celulă, fiindcă nu mai suporta prezența nici unui om în același spațiu cu el.

Crimă în penitenciar

Pe 17 mai 1998, Aurel Leuca era supărat că soția vrea să îl părăsească. A mers acasă, după ce băuse și a făcut măcel printre toți cei pe care i-a întâlnit în cale : i-a administrat 22 de lovituri de cuțit soției Adela, un amic Vasile Văcaru a fost ucis cu 15 lovituri de cuţit, iar o pritenă, Mirela Marc, a primit 10 lovituri de cuţit.

În timp ce se afla în detenție, în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla, cu un cuțit și-a omorât colegul de cameră fiindcă nu putuseră stabili cine e șeful. Criminalul și-a explicat ultima crimă prin faptul că pur și simplu în momentul în care, după ce a petrecut mult timp petrecut la izolare, în celula sa a venit un nou locatar și nu a mai putut suporta prezenta cuiva acolo, să se miște, să-i umble prin lucruri.

"Viața merită să o trăiești când ai oarecare lucruri de făcut"

„Fiind în postura de condamnat pe viață, am considerat că viața nu prea mai are niciun farmec și pe baza asta am considerat să fac numai ceea ce vreau eu într-un penitenciar", explica Leuca cea de-a patra crimă. După 27 de ani petrecuți în pușcărie, Aurel Leuca nu excludea nici varianta de a încheia socotelile cu viața când nu va mai îndura detenția. Multă vreme Leuca a trăit doar din amintiri și părea că s-a obișnuit cu ideea de a nu mai ieși din pușcărie.

Într-un interviu dat atunci când se afla de 20 de ani dincolo de gratii părea resemnat și spunea că : "viața merită să o trăiești când ai oarecare lucruri de făcut. Nu am gânduri de liberare, nu am gânduri de a reintra vreodată într-o societate...". Șapte ani mai târziu a cerut să fie liber. Tribunalul Bihor i-a acceptat cererea.