Uniformele școlare, dăunătoare sănătății copiilor. Fetele sunt mai afectate

Uniformele școlare ar putea încuraja sedentarismul în rândul elevilor, arată un studiu realizat la Universitatea Cambridge. Analiza a inclus date despre un milion de copii cu vârste între cinci și 17 ani, din 135 de țări. Conform studiului, rochiile, fustele și sarafanele purtate de fetițele din clasele mici le limitează posibilitatea de a se juca în aer liber, de a alerga, de a sări coarda sau de a merge pe bicicletă în timpul pauzelor.

În țările în care acestea sunt obligatorii, tot mai puțini copii aleg să alerge, să se joace sau să facă mișcare în aer liber, iar fenomenul este mai evident în rândul fetelor din ciclul primar, spun cei de la Universitatea Cambridge.

„Nu încercăm să sugerăm o interdicție generală a uniformelor, ci să prezentăm noi dovezi pentru a sprijini luarea deciziilor. Comunitățile școlare ar putea lua în considerare designul și dacă anumite caracteristici specifice ale unei uniforme ar putea încuraja sau restricționa activitatea fizică pe parcursul zilei”, spune Dr. Mairead Ryan, profesor la Cambridge.

Potrivit analizei, în țările unde uniformele școlare sunt obligatorii, doar 16% dintre elevi ating recomandarea OMS de 60 de minute de activitate fizică pe zi, comparativ cu 19,5% în țările în care uniformele nu au fost impuse.

Dr. Esther van Sluijs, coordonatorul studiului, afirmă că fetele pot ezita să alerge, să facă roata sau să meargă pe bicicletă în pauze.

„Fetele s-ar putea să se simtă mai puțin încrezătoare în a face lucruri precum roata și rostogolirea pe terenul de joacă sau mersul pe bicicletă într-o zi cu vânt, dacă poartă o fustă sau o rochie. Normele și așteptările sociale tind să influențeze ceea ce ele simt că pot face în aceste haine”, a explicat el.

În acest context, cercetătorii spun că regândirea designului uniformelor școlare ar fi o soluție ideală. În acest mod, elevii ar avea mai multâ libertate de mișcare și confort în timpul activităților fizice.

Rezultatele arată că majoritatea copiilor și adolescenților nu îndeplinesc nivelul de activitate fizică recomandat de OMS, existând o diferență medie de 7,6 puncte procentuale între fete și băieți la nivel global. În acest context, adaptarea uniformelor — prin materiale mai flexibile sau stiluri care permit mișcarea — ar putea încuraja fetele să fie mai active în timpul zilei școlare.

De asemenea, cercetătorii subliniază că mersul pe jos sau cu bicicleta la școală, jocurile din pauze și timpul petrecut în aer liber după cursuri sunt la fel de importante ca orele de educație fizică.

La începutul anului, Daniel David, ministrul Educației, a afirmat că fiecare școală ar trebui să decidă dacă elevii poartă sau nu uniformă. El a adăugat că această decizie nu ar trebui stabilită la nivel de minister, ci prin consultarea profesorilor, părinților și elevilor.

„Eu cred că aceste lucruri ar trebui lăsate mai liber. Mă gândesc și în Statele Unite, la unele licee, de exemplu, ai uniformă, la altele nu, nu sunt lucruri obligatorii, dacă tot vorbim de descentralizare, aceste lucruri le-aș descentraliza. Trebuie duse în zona, nici măcar a inspectoratelor, le-aș duce în zona școlilor și acolo profesorii, părinții și elevii să decidă”, spunea oficialul.