Ungaria va plafona prețurile la carburanți. Decizia anunțată de Viktor Orban

Guvernul Ungariei a decis introducerea unui plafon pentru prețurile la carburanți, măsură care a intrat în vigoare începând de la miezul nopții. Anunțul a fost făcut de premierul Viktor Orban, în contextul creșterii prețurilor la petrol pe plan internațional, generate de agravarea crizei energetice și de escaladarea conflictului din Iran. Decizia vine într-o perioadă în care prețurile carburanților au crescut în mai multe state europene. În România,prețul la pompă a depășit pragul de 9 lei pe litru.

Premierul Viktor Orban a transmis că plafonarea tarifelor la carburanți a devenit efectivă începând din noaptea precedentă. Măsura vizează stabilizarea costurilor pentru șoferi în contextul volatilității de pe piața petrolului.

„Prețurile plafonate la combustibil intră în vigoare de astăzi, de la miezul nopții!”, a scris premierul maghiar pe pagina sa de Facebook.

Autoritățile ungare au stabilit valori maxime pentru principalele tipuri de carburanți comercializați la pompă. Astfel, benzina va avea un preț plafonat la 595 de forinți pe litru, iar motorina la 615 forinți pe litru.

Conform datelor prezentate, limita pentru benzină este de 595 de florinți pe litru, echivalentul a aproximativ 1,75 dolari, în timp ce motorina va fi plafonată la 615 florinți pe litru, aproximativ 1,81 dolari.

Măsura este anunțată într-un moment important pentru scena politică din Ungaria, în condițiile în care țara se pregătește pentru alegerile parlamentare programate pe 12 aprilie 2026.

Principalele formațiuni care se vor confrunta în scrutin sunt alianța conservatoare Fidesz-KDNP și partidul conservator pro-european TISZA. Cele mai recente sondaje arată rezultate diferite în funcție de instituția care le-a realizat.

Un sondaj publicat de McLaughlin & Associates, considerat apropiat de guvern, indică FIDESZ pe primul loc cu 43%, în timp ce TISZA ar obține 37%. Pe de altă parte, cercetarea realizată de Zacecs Research, apropiată de opoziție, arată TISZA cu 50% din intențiile de vot în perioada 22–28 februarie 2026, iar FIDESZ ar avea 38%. Dacă aceste rezultate s-ar confirma, partidul TISZA ar putea obține majoritatea parlamentară și ar avea posibilitatea de a forma guvernul.