Ce l-a apucat pe Zelenski să-l amenințe cu moartea pe Viktor Orban?

Declarația președintelui Zelenzki că dă adresa lui Viktor Orban unor militari ucrainieni ca să vorbească “pe limba lor” cu liderul maghiar este șocantă. Șocantă la modul la care duce cu gândul la un scenariu cu subterane întortocheate în care președintele ucrainean conspiră ca Orban să câștige alegerile.

Speră Volodimir Zelenski la ajutorul lui Orban într-o mediere cu Vladimir Putin și Donald Trump? Pe cât de improbabilă este ideea, pe atât de mare este efectul pozitiv al declarațiilor lui Zelenski asupra campaniei lui Viktor Orban.

Cât de mare este deranjul se vede din reacții. Europenii, prin purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei Europene, Olof Gill a sancționat sugestia lui Volodimir Zelenski că ar putea folosi violența împotriva liderului maghiar.

La fel a reacționat chiar principalul adversar a lui Vicktor Orban din campanie. Peter Magyar, a declarat că “niciun lider de stat străin nu poate amenința pe nimeni, niciun cetățean al Ungariei. Nici guvernul lui Orbán, aflat pe final de mandat, nici viitorul guvern al Tisa”.

Pentru a înțelege mai bine impactul declarațiilor trebuie lămurit contextul din Ungaria. Viktor Orban a transformat campania pentru alegerile parlamentare care se desfășoară acum, într-un vot pro sau anti Ucraina, Zelenski fiind evident personaj principal al campaniei negative intense susținute de premierul maghiar.

Al doilea personaj negativ pe care Orban a pus țintă este Bruxellesul. Și tocmai știind cât de sensibil este climatul politic maghiar, liderii europeni au evitat total orice replică la premierul Orban - în ciuda acțiunilor radicale anti-UE ale lui Orban – ca blocarea fondurilor pentru finanțarea Ucrainei. Asta tocmai pentru a nu radicaliza electoratul ungar critic față de UE.

De ce a riscat liderul ucrainean cu o declarație care confirmă fix ce sugerează Orban – că Ucraina este un adversar al ungurilor. Și asta - incredibil ! – chiar într-un moment în care premierul ungar avea o poziție nu foarte solidă în campania electorală?

Probabil pentru că miza este enormă. Fără cele 90 de miliarde de euro oferite de UE, Ucraina rămâne fără bani după primele 5 luni ale anului. În al doilea rând, pentru că atenția media și a publicului este concentrată pe războiul din Iran.

De asemenea, posibil ca Volodimir Zelenski să fi simțit că are o poziție mai bună în plan internațional, în condițiile în care inclusiv armata americana a solicitat ajutor Ucrainei pentru a combate dronele iraniene. Asta adâugându-se solicitărilor statelor din Golf amenințate de Iran, pentru expertiză ucraineană în lupta dronele.

În Ungaria situația este foarte strânsă între Fidesz și Tisza. John McLaughlin, un pollster American apropiat de președintele Trump în campaniile căruia a și lucrat, face sondaje pentru liderul ungar. Din cercetările consultantului american, publicate de media ungară - Index, Fidesz–KDNP conduce cu 43%, în timp ce principalul partid de opoziție, Tisza, se situează la 37%.

Rezultatele sondajului McLaughlin contrazic datele prezentate de institutele de sondare apropiate opoziției din Ungaria, adesea citate în presa occidentală. Unul dintre cele mai notabile exemple este cel al sondajelor asociate cu Medián, care recent au măsurat partidul Tisza cu 20 de puncte procentuale înaintea Fidesz–KDNP.

Potrivit unei cercetări realizate de institutul de sondare maghiar Závecz, diferență dintre Partidul Tisza, principalul partid de opoziție și Fidesz, partidul aflat la putere în Ungaria, condus de premierul Viktor Orban a crescut de la 10 puncte procentuale în ianuarie la 12 puncte în februarie.

Pentru că Ucraina refuză să accepte pe teritoriul său un tranzit de petrol din Rusia pentru Ungaria, autoritățile ungare au sechestrat și au luat practic ostatici câțiva cetățeni ucraineni care transportau valori, în vehicule ale băncii centrale ucrainene, transportul respectând toate procedurile. Asta spune multe despre nivelul de tensiune dintre Zelenski și Orban.

Însă amenințarea liderului ucrainean la adresa lui Orban face parte dintre acele gesturi –imprudență totală sau conspirație încâlcită - pe care liderii le fac uneori și care modifică parcursul istoriei. Viktor Orban a primit un ajutor nesperat, chiar de la adversar.