Romeo Lungu este sigur că politica lui Bolojan a eșuat: România nu este un tabel de contabilitate

Vicepreşedintele PSD, deputatul Romeo Lungu a afirmat, duminică, la întâlnirea regională a organizațiilor PSD din regiunea Sud-Est, că „politica lui Bolojan a eșuat”. „Când peste 60% dintre români spun că o duc mai greu, nu mai vorbim despre economie. Vorbim despre sărăcie”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Vicepreşedintele PSD a afirmat că a discutat, la întâlnirea regională a organizațiilor PSD din regiunea Sud-Est, despre viitorul guvernării și despre direcția în care merge România.

„Pe masă sunt trei opțiuni: continuarea guvernării în actualele condiții, marcate de blocaje și o comunicare tot mai dificilă, ieșirea de la guvernare sau continuarea într-o formulă în care există un nou prim-ministru și respect real între partenerii de coaliție”, a spus acesta.

Romeo Lungu a criticat actuala direcţie economică și a afirmat că „realitatea nu mai poate fi ignorată” și că „politica lui Bolojan a eşuat”. „România nu este un tabel de contabilitate, iar românii nu sunt cifre. România înseamnă oameni care astăzi trăiesc mai greu, oameni care plătesc taxe mai mari, în timp ce prețurile cresc de la o lună la alta”, a spus acesta.

Vicepreşedintele PSD a susținut că, atunci când peste 60% dintre români spun că o duc mai greu, nu mai este vorba despre economie, ci despre sărăcie. „Creșterea TVA și a accizelor a dus exact acolo unde PSD a avertizat: inflație, scăderea puterii de cumpărare și blocaj economic. Oamenii consumă mai puțin, firmele sunt afectate, iar economia încetinește”, a afirmat acesta.

În acest context, liderul social-democrat consideră că direcţia actuală trebuie schimbată.

„În loc de dezvoltare, avem nesiguranţă. În loc de echilibru, avem presiune pe fiecare familie. Iar când peste 80% dintre români spun că direcţia este greşită, răspunsul nu poate fi încăpăţânarea. Responsabilitatea nu înseamnă să susţii o guvernare proastă. Responsabilitatea înseamnă să o opreşti şi să schimbi direcţia. România este deja într-o situaţie dificilă. Tocmai de aceea este nevoie de decizii curajoase, nu de blocaje şi orgolii”, a scris acesta.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, la întâlnirea de duminică de la Brăila, niciun coleg nu a spus că social-democrații ar trebui să continue în același mod după 20 aprilie. El a reluat cele trei scenarii posibile după această dată: intrarea în Opoziție, modificări în Coaliție sau menținerea la guvernare în aceeași formulă.

„Nu a fost nici măcar unul dintre vorbitori, până să ies din sală, să spună că trebuie să continuăm în acelaşi mod. Că e o opoziţie totală, că facem lucrurile în alt mod în cadrul coaliţiei, e altceva, dar nu a fost nici măcar unul care să spună hai să rămânem aşa cum suntem acum”, a spus acesta.