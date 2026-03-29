Grindeanu, după ce Ciucu l-a acuzat de „aventură politică”: Să aibă decență şi să se abțină

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut prim-vicepreședintelui PNL, Ciprian Ciucu, să dea dovadă de decență și să nu mai spună PSD ce trebuie să facă. „Să aibă decență şi să se abțină. Repet, pe noi nu ne-aţi auzit să ne dăm cu părerea despre cum se organizează alte partide”, a spus acesta.

Președintele PSD a declarat, duminică după-amiază, că a participat la toate ședințele coaliției, după ce prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a transmis să revină la masa discuțiilor și să renunțe la „aventura politică” în care se află.

„A fost vreo coaliţie de care nu ştiu eu? Am fost la toate coalițiile. Evit să intru în astfel de dezbateri cu oricine. Ceea ce facem noi în această perioadă e o consultare internă. Cum eu nu spun PNL-ului ce are de făcut, n-am să las pe nimeni să spună PSD-ului ce avem noi de făcut”, a spus acesta.

Liderul PSD a declarat că nu le-a spus reprezentanților PNL cum să își gestioneze activitatea și că nu a procedat astfel nici în cazul USR sau al altor partide.

„Aşa că aş face un apel la decenţă, să ne lase în pace. Ne organizăm noi cum credem de cuviință şi luăm deciziile noi, fără imputuri care vin din afară pentru că nu fac decât să strice atmosfera. Să aibă decență şi să se abțină. Repet, pe noi nu ne-aţi auzit să ne dăm cu părerea despre cum se organizează alte partide. E treaba lor. E treaba noastră să luăm decizii pentru PSD”, a mai spus acesta.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă că acțiunile liderului PSD reprezintă „o aventură politică” și i-a cerut să revină la masa discuțiilor.

„Partidul Naţional Liberal nu a făcut nimic să pornească această criză şi, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească”, a spus acesta, adăugând că, în cazul în care PSD iese de la guvernare, nu va mai exista o altă coaliție cu social-democrații. „Ce face domnul Grindeanu mi se pare că este o aventură politică, o aventură care nu ştiu unde îl va duce”, a continuat primarul general al Capitalei.