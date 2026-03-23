USR depune în Parlament un pachet de 12 legi pentru reforma Justiției

Un grup de parlamentari USR a inițiat un pachet legislativ care vizează modificări ample în sistemul de Justiție, propunerile fiind depuse în Parlament de membri ai comisiilor juridice din Camera Deputaților și Senat.

Deputatul USR Stelian Ion a afirmat că inițiativa vine în contextul în care problemele din Justiție persistă, în ciuda dezvăluirilor publice din ultimele luni.

„Au trecut trei luni de când o ţară întreagă a urmărit investigaţia Justiţia Capturată, realizată de Recorder, care a confirmat ceea ce spunem de ani de zile: Justiţia română a fost capturată de un grup restrâns de interese, a fost oligarhizată. De atunci şi până astăzi nu s-a întâmplat nimic. Dimpotrivă, lucrurile par să meargă din rău în mai rău. Ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, neagă existenţa unor probleme sistemice în Justiţie şi încearcă să ascundă gunoiul sub preş, blocând orice tentativă reală de reformă. Nici grupul de lucru anunţat de Guvern nu a produs până acum vreun rezultat concret. Consecvent cu angajamentele asumate, USR depune astăzi în Parlament un pachet de propuneri legislative pentru dezoligarhizarea Justiţiei şi corectarea prevederilor nocive introduse în ultimii ani", declară Stelian Ion, deputat USR şi fost ministru al Justiţiei.

Reprezentanții USR susțin că proiectele urmăresc atât reducerea duratei proceselor, cât și creșterea independenței magistraților.

„Răspundem, prin pachetul de legi, la aşteptările multor români privind eficientizarea Justiţiei şi aducem, totodată, soluţii la probleme din sistem semnalate de magistraţii care au avut curajul în ultimele luni să facă un pas în faţă şi să vorbească despre ele. Ne dorim, printre altele, nu doar procese mai scurte, eficienţă, dar şi o creştere a independenţei magistraţilor faţă de posibile presiuni făcute chiar din interiorul sistemului”, spune deputata USR Oana Murariu.

La rândul său, senatoarea Simona Spătaru a subliniat necesitatea combaterii fenomenului prescripției în dosarele penale:

„Justiţie şi nu prescripţie! Un principiu care pare banal, dar care este foarte actual având în vedere rata cu care marii infractori cu gulere albe ai României scapă de răspunderea penală. Modificările la legile justiţiei propuse de USR responsabilizează procurorii şi judecătorii pentru îndeplinirea cu celeritate a obligaţiilor de serviciu pe care trebuie să le îndeplinească la timp şi îi protejează pe magistraţii care devin avertizori de intregritate”.

Deputatul Alexandru Dimitriu a evidențiat rolul central al Consiliului Superior al Magistraturii în acest proces de reformă, criticând modul în care funcționează în prezent instituția.

„Reforma CSM este un pas necesar pentru a reconecta această instituţie cu magistratura şi cu societatea pe care trebuie să o servească”. ”CSM s-a îndepărtat atât de mult de rolul său de garant al independenţei justiţiei, încât a ajuns să funcţioneze mai degrabă ca o oligarhie. Este inacceptabil ca justiţia să ajungă îngenuncheată şi influenţată de apeluri telefonice. Propunem măsuri pentru a reda credibilitatea CSM, prin introducerea unor reguli care cresc reprezentativitatea membrilor, deschid competiţia în alegeri şi întăresc standardele de integritate. Justiţia nu poate fi cu adevărat independentă fără instituţii credibile şi responsabile”, afirmă deputatul USR.

Pachetul legislativ include modificări ce vizează egalitatea magistraților în fața legii, revenirea competențelor privind investigarea corupției magistraților, schimbarea modului de funcționare a CSM, reguli mai clare pentru completurile de judecată, protecția avertizorilor de integritate, reformarea carierei magistraților, reorganizarea Inspecției Judiciare, auditarea repartizării aleatorii a dosarelor, reducerea riscului de prescripție și limitarea intervențiilor discreționare în cadrul Ministerului Public.