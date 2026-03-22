Referendum pentru justiție în Italia. Guvernul vrea separarea carierelor judecătorilor și procurorilor

Italia se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente politice și instituționale din ultimii ani, odată cu organizarea unui referendum constituțional în zilele de 22 și 23 martie 2026. Consultarea populară vizează o reformă profundă a sistemului judiciar, aflată de mult timp în centrul dezbaterilor politice, și readuce în prim-plan tensiunile dintre sistemul de Justiție și coaliția conservatoare condusă de premierul Giorgia Meloni, potrivit Politico.

Miza principală a votului este separarea clară a carierelor între judecători și procurori, o schimbare care ar modifica structura actuală a sistemului judiciar italian. În prezent, cele două funcții fac parte din același corp profesional și sunt administrate de aceleași instituții de autoguvernare. Reforma propusă ar introduce trasee profesionale distincte, fără posibilitatea de a trece de la o funcție la alta.

Deși guvernul de la Roma a transmis că rezultatul referendumului nu este condiționat de o eventuală demisie a premierului, analiștii consideră că impactul politic ar putea fi major. Un vot favorabil ar întări poziția executivului, în timp ce respingerea reformei ar putea da un impuls opoziției înaintea alegerilor de anul viitor.

Referendumul din 2026 nu propune alegătorilor mai multe variante legislative, ci îi pune în fața unei decizii simple: confirmarea sau respingerea unei reforme constituționale deja adoptate de Parlament. Este vorba despre un referendum confirmativ, ceea ce înseamnă că votul popular validează sau invalidează în bloc modificările aprobate anterior de legislativ.

Cetățenii sunt invitați să voteze „Da” dacă susțin intrarea în vigoare a reformei sau „Nu” dacă doresc păstrarea actualei organizări a sistemului judiciar. Alegerea nu vizează aspecte punctuale, ci întregul pachet de modificări.

Printre cele mai importante schimbări se numără separarea carierelor între judecători și procurori, crearea a două Consilii Superioare distincte pentru fiecare categorie, introducerea unui sistem de selecție aleatorie pentru membrii organelor de autoguvernare și înființarea unei noi instanțe disciplinare pentru magistrați.

Acest tip de referendum nu impune un prag minim de participare. Prin urmare, rezultatul este valid indiferent de prezența la vot, iar decizia finală depinde exclusiv de majoritatea voturilor exprimate.

Reforma a parcurs deja toate etapele parlamentare necesare pentru modificarea Constituției, fiind adoptată de două ori de ambele camere legislative. Cu toate acestea, nu a reușit să obțină majoritatea calificată de două treimi, ceea ce a făcut obligatorie consultarea populară.

Guvernul condus de Giorgia Meloni nu a reușit să adune suficient sprijin pentru a evita referendumul, astfel că decizia finală a fost transferată către electorat. Acest mecanism este prevăzut de Constituția italiană tocmai pentru a permite cetățenilor să se pronunțe asupra schimbărilor fundamentale atunci când consensul politic nu este suficient de larg.

De altfel, dezbaterea privind separarea carierelor în sistemul judiciar italian nu este una nouă. Ideea a fost discutată încă din anii ’80, însă a fost constant blocată de controverse politice și instituționale.

Nucleul reformei îl reprezintă separarea clară între funcția de judecător și cea de procuror. În sistemul actual, ambele categorii fac parte din același corp profesional și pot, în anumite condiții, să își schimbe rolul de-a lungul carierei.

Reforma propune ca, încă de la începutul parcursului profesional, magistrații să aleagă o direcție clară: fie judecător, fie procuror. Această alegere ar deveni definitivă, fără posibilitatea de transfer între cele două funcții.

Chiar dacă în practică astfel de transferuri sunt rare, susținătorii reformei consideră că problema este una de principiu, nu de frecvență. Ei susțin că separarea completă a carierelor ar consolida imparțialitatea judecătorilor și ar elimina orice percepție de apropiere instituțională între cei care judecă și cei care acuză.

Criticii, însă, atrag atenția că actualul sistem asigură deja suficiente garanții de independență și că schimbarea ar putea afecta echilibrul tradițional al Justiției italiene.

Un alt element esențial al reformei îl reprezintă reorganizarea autoguvernării sistemului judiciar. În prezent, există un singur Consiliu Superior al Magistraturii (CSM), responsabil pentru gestionarea carierelor tuturor magistraților.

Reforma propune înființarea a două astfel de organisme, unul pentru judecători și unul pentru procurori. Fiecare Consiliu ar urma să gestioneze exclusiv cariera propriei categorii profesionale, de la numiri și promovări până la evaluări și transferuri.

Susținătorii acestei modificări consideră că separarea administrativă va clarifica rolurile și va elimina orice interferență între cele două funcții. În viziunea lor, deciziile privind cariera judecătorilor nu ar trebui să fie influențate de procurori și invers.

Pe de altă parte, există voci care susțin că sistemul actual, unificat, permite o mai bună coordonare și menține coerența întregului sistem judiciar.

Reforma introduce și o modificare semnificativă în modul de selectare a membrilor organelor de autoguvernare. În locul alegerilor directe, se propune utilizarea unui sistem de tragere la sorți.

Această metodă este văzută de susținători ca o soluție pentru reducerea influenței grupurilor organizate din interiorul sistemului judiciar. Ideea este că selecția aleatorie ar limita formarea unor blocuri de putere și ar face sistemul mai echilibrat.

Criticii consideră însă că un astfel de mecanism ar putea diminua reprezentativitatea și ar putea duce la selectarea unor persoane mai puțin pregătite pentru roluri de conducere. De asemenea, se ridică întrebări legate de responsabilitatea și legitimitatea celor desemnați printr-un astfel de sistem.

Un alt pilon al reformei îl constituie înființarea unei Înalte Curți Disciplinare, care ar prelua responsabilitatea sancționării abaterilor magistraților.

În prezent, aceste proceduri sunt gestionate de Consiliul Superior al Magistraturii. Reforma propune separarea funcțiilor de administrare și disciplină, prin crearea unui organism distinct.

Noua instanță ar avea o structură mixtă, incluzând membri desemnați de președinte, de Parlament și magistrați selectați prin tragere la sorți. Scopul declarat este creșterea transparenței și a imparțialității în soluționarea cazurilor disciplinare.

Și în acest caz, opiniile sunt împărțite. Unii consideră că separarea competențelor va întări sistemul, în timp ce alții susțin că actualul model oferă deja un echilibru adecvat.

Dincolo de aspectele tehnice, referendumul are și o dimensiune politică importantă. Pentru guvernul condus de Giorgia Meloni, votul reprezintă un test de încredere din partea electoratului.

Un rezultat favorabil ar consolida poziția executivului și ar valida agenda de reforme promovată de coaliția de guvernare. În schimb, o respingere ar putea slăbi autoritatea politică a guvernului și ar oferi opoziției un argument puternic în perspectiva alegerilor.

Deși oficialii guvernamentali au evitat să lege direct rezultatul referendumului de viitorul premierului, interpretările politice sunt inevitabile.

Rezultatul referendumului va avea consecințe clare și imediate. Dacă majoritatea alegătorilor votează „Da”, reforma constituțională va intra în vigoare, iar sistemul judiciar va suferi modificări structurale semnificative.

Vor fi introduse cariere separate pentru judecători și procurori, vor fi create două Consilii Superioare distincte și va fi înființată noua instanță disciplinară. De asemenea, va fi implementat sistemul de selecție aleatorie pentru membrii organelor de autoguvernare.

Dacă votul majoritar va fi „Nu”, reforma va fi respinsă în totalitate. Sistemul actual va rămâne neschimbat, cu un singur CSM și o structură unificată a magistraturii.