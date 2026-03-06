Convorbire Zelenski–Meloni, despre criza din Orientul Mijlociu și stabilitatea energetică

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, despre evoluțiile din Orientul Mijlociu, situația de securitate regională și impactul asupra pieței petroliere, dar și despre sprijinul european pentru Ucraina, potrivit Ukriform.

Convorbirea dintre cei doi lideri a inclus, de asemenea, subiecte legate de finanțarea destinată Kievului și de eforturile internaționale pentru obținerea unei păci durabile în Ucraina.

Potrivit declarațiilor făcute publice de președintele ucrainean, discuțiile au vizat inclusiv coordonarea pozițiilor europene în contextul tensiunilor generate de acțiunile Iranului și de efectele acestora asupra sectorului energetic.

Președintele ucrainean a anunțat pe rețelele sociale că dialogul cu șefa guvernului italian a abordat în mod direct evoluțiile legate de Iran și impactul acestora asupra piețelor energetice.

„Am discutat cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni situația din jurul Iranului și provocările de pe piața petrolului și combustibililor din cauza acțiunilor regimului iranian. De asemenea, am făcut schimb de detalii despre contactele noastre cu liderii țărilor care sunt în prezent sub atac din partea Iranului. Este nevoie de o coordonare mai strânsă în Europa privind situația în ansamblu”, a declarat Zelenski.

Potrivit acestuia, cooperarea între statele europene devine esențială în contextul evoluțiilor din regiune, care pot influența stabilitatea pieței energetice și securitatea continentală.

Un alt subiect central al conversației a fost implementarea unei decizii privind acordarea unui împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Conform declarațiilor președintelui ucrainean, aceste fonduri ar urma să contribuie la menținerea stabilității în apărarea împotriva agresiunii ruse.

Zelenski a precizat că suma este „efectiv garantată de activele rusești înghețate”, iar adoptarea măsurii este considerată importantă pentru susținerea eforturilor militare și economice ale Ucrainei.

În timpul discuțiilor, liderul de la Kiev a menționat și cooperarea cu Italia în alte domenii, inclusiv în sectorul energetic.

„Desigur, am discutat și despre situația Jocurilor Paralimpice. Nu este prima dată în acest an când astfel de comitete internaționale iau decizii lipsite de principii. Îi mulțumesc Giorgiei pentru poziția comună pe această temă și pentru tot ajutorul oferit, în special pentru sprijinul energetic în timpul iernii și pentru decizia Italiei de a continua să ajute Ucraina și în acest an”, a subliniat Zelenski.

Potrivit biroului de presă al guvernului italian, conversația dintre cei doi lideri a inclus și un schimb de opinii privind procesul diplomatic destinat obținerii unei păci durabile în Ucraina.

Autoritățile italiene au precizat că în cadrul discuției a avut loc „un schimb de opinii privind progresele în procesul de realizare a unei păci juste și durabile în Ucraina” și despre pașii următori necesari în contextul evoluțiilor din criza din Orientul Mijlociu.

De asemenea, cei doi lideri au evidențiat importanța coordonării între partenerii europeni și americani în gestionarea situației.

„Liderii celor două țări au confirmat că, mai ales în această etapă, este important ca partenerii europeni și americani să fie uniți în punctele lor de vedere și să recunoască contribuția Europei la procesul de pace, al cărui rezultat afectează interesele fundamentale europene și este crucial pentru stabilitatea și securitatea continentului”, se arată în comunicatul transmis de guvernul italian.

De la începutul invaziei ruse la scară largă, Italia a oferit sprijin militar și logistic Ucrainei. Potrivit datelor oficiale citate de agenția Ukrinform, valoarea totală a armamentului, echipamentelor militare și altor resurse furnizate de Italia depășește 3 miliarde de euro.

Discuțiile dintre Zelenski și Meloni au loc într-un context geopolitic marcat de tensiuni în mai multe regiuni și de eforturi diplomatice continue pentru consolidarea securității europene și sprijinirea Ucrainei.