Radu Miruță acuză PSD că a copiat proiecte USR pe energie

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a lansat un atac direct la adresa PSD, acuzând partidul că preia proiecte legislative inițiate anterior de USR, în special în domeniul energiei.

Potrivit lui Miruță, parlamentarii PSD ar fi ajuns să susțină inițiative pe care le-au respins în trecut, ceea ce, în opinia sa, confirmă validitatea propunerilor formulate de USR.

„Parlamentari ai PSD au ajuns să copieze proiectele depuse de USR în Parlament. Nu pot decât să mă bucur și chiar îi încurajez să o mai facă – este dovada clară că propunerile noastre sunt bune. Cât despre «plagiat», nu am nicio emoție: copia nu va fi niciodată mai bună decât originalul.”, a declarat ministrul.

În centrul disputei se află un proiect legislativ depus în 2022, care viza închiderea etapizată a centralelor pe cărbune. Inițiativa, susținută de Miruță și de Cristina Prună, propunea un principiu simplu: închiderea capacităților de producție pe cărbune să nu se facă înainte de existența unor alternative funcționale.

„În 2022, când PSD-ul de atunci, la braț cu PNL-ul de atunci închideau surse de producere a energiei electrice pe cărbune, am depus împreună cu Cristina Prună proiectul PL-x 121/2022, o lege simplă și de bun-simț: nu închizi o sursă de energie electrică pe cărbune până nu pui altceva în loc. Era timp să facem lucrurile responsabil.”, a afirmat Miruță.

Potrivit acestuia, proiectul nu a fost susținut la momentul respectiv de majoritatea parlamentară, fiind respins și ulterior blocat în procedurile legislative.

Ministrul Apărării a acuzat majoritatea formată din PSD și PNL că a tergiversat inițiativa și că a împiedicat adoptarea acesteia într-un moment în care, spune el, ar fi fost utilă pentru stabilitatea sistemului energetic.

„Majoritatea PSD-PNL de atunci a tergiversat proiectul, parlamentarii lor au votat împotrivă, apoi l-au băgat la sertar.”, a declarat acesta.

În viziunea lui Miruță, această decizie ar fi contribuit la vulnerabilizarea sectorului energetic, în contextul în care închiderea unor capacități nu a fost însoțită de investiții suficiente în alternative.

Ministrul susține că poziția PSD s-a schimbat abia după protestele recente din Gorj, unde angajații din sectorul energetic au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de politicile privind închiderea minelor și centralelor pe cărbune.

„Acum, când oamenii au ieșit în stradă în Gorj, PSD a copiat proiectul USR, l-a băgat în Parlament și vor să pună pe ordinea de zi săptămâna aceasta copia lor, nu originalul nostru, chiar dacă sunt identice. Foarte bine. USR îl va vota și pe al lor, pentru că principiul este corect și l-am susținut consecvent.”, a scris Miruță.

Pe lângă disputa legislativă, Miruță a criticat și o decizie recentă a Guvernului, pe care o consideră contradictorie în raport cu proiectele discutate în Parlament.

Potrivit acestuia, Ministerul Energiei a adoptat recent o ordonanță care ar accelera închiderea capacităților pe cărbune fără a asigura alternative.

„Ce nu spune însă PSD este esențial: Ministerul Energiei a semnat chiar săptămâna aceasta OUG 20/2026 care face exact opusul – decide închiderea cărbunelui fără să pună nimic în loc. Nicio asumare europeană nu interzice punerea înainte a altceva în schimb.”, a punctat ministrul.