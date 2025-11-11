Cât au cheltuit senatorii și deputații pe deplasări în 2025. Cifrele oficiale

Cât cheltuie senatorii pe deplasări. Camera Deputaților și Senatul au oferit, pentru prima dată în acest an, cifre concrete privind sumele cheltuite de parlamentari pentru deplasările oficiale efectuate în 2025. Datele arată clar cât au investit senatorii și deputații în călătorii interne și internaționale în primele nouă luni ale anului.

Potrivit Biroului de Presă al Senatului, senatorii români au cheltuit, până la finalul lunii septembrie 2025, 1.837.702,98 lei pentru deplasările externe. În euro, aceasta înseamnă peste 350.000, sumă destinată participării la sesiuni parlamentare internaționale, conferințe și întâlniri oficiale.

Pe lângă deplasările externe, senatorii au efectuat și călătorii interne, pentru care s-au alocat 889.720,59 lei (aproximativ 180.000 euro). „Suma totală cheltuită pentru deplasările externe de la începutul anului și până în prezent este de 1.837.702,98 lei, iar pentru deplasări interne s-au înregistrat cheltuieli în valoare de 889.720,59 lei”, , potrivit Știripesurse.

Printre cele mai costisitoare deplasări s-au numărat participările la Sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a NATO din Statele Unite și la Reuniunea Comisiei politice a Adunării Parlamentare a Francofoniei în Vietnam.

Senatorii Mircia Chelaru și Daniel-Cătălin Zamfir au reprezentat Senatul la sesiunea NATO, iar Sorin Cîmpeanu a participat la reuniunea francofonă, în calitate de președinte al Delegației Parlamentului României la APF.

Camera Deputaților a comunicat separat cheltuielile pentru deplasările externe ale deputaților în aceeași perioadă, cifră care a ajuns la 1.700.646 lei. Această sumă include transport, cazare și alte costuri asociate participării la întâlniri internaționale și conferințe oficiale.

Cea mai scumpă deplasare a deputaților a fost, de asemenea, participarea la Sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare NATO. Pentru aceasta, bugetul Camerei Deputaților a acoperit 111.919 lei, iar printre participanți s-au numărat Ramona Ioana Bruynseels (AUR), Alina Ștefania Gorghiu (PNL) și Cristina Mădălina Prună (USR).

Comparând cifrele, se observă că senatul a avut cheltuieli mai mari decât Camera Deputaților atât pentru deplasările externe, cât și pentru cele interne. În total, senatul a cheltuit aproape 2,73 milioane lei în primele nouă luni ale anului, iar deputații aproape 1,7 milioane lei pentru deplasările externe.

Cele mai scumpe călătorii au fost determinate, în mare parte, de participarea parlamentarilor români la întâlniri internaționale importante, unde reprezentarea României este considerată strategică. Alte deplasări interne, mai apropiate geografic și mai puțin costisitoare, au fost dedicate întâlnirilor cu autoritățile locale și evenimentelor de promovare a inițiativelor legislative.

Publicarea acestor cifre vine într-un context de solicitări crescute pentru transparență în cheltuirea banului public. Parlamentul României precizează că toate aceste deplasări sunt decontate conform regulamentelor interne și în conformitate cu legislația în vigoare.

În perioada următoare, atât Senatul, cât și Camera Deputaților urmează să ofere și raportul final pe întregul an 2025, incluzând și cheltuielile efectuate în ultimele trei luni ale anului, pentru a oferi o imagine completă asupra bugetului alocat deplasărilor oficiale ale parlamentarilor.