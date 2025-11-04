Social

Un turist a murit la Castelul Bran. Abia sărbătorise Halloween-ul

Un turist a murit la Castelul Bran. Abia sărbătorise Halloween-ulCastelul Bran. Sursa foto: castelulbran.ro
Un turist italian, în vârstă de 55 de ani, a murit duminică, 2 noiembrie 2025, în timp ce vizita Castelul Bran, la doar două zile după sărbătoarea Halloween. Bărbatul se afla în România alături de un grup organizat de turiști și venise să descopere celebrul castel, dar excursia sa s-a încheiat tragic înainte de a explora complet obiectivul istoric.

Un turist italian a murit la Castelul Bran

Martorii au declarat că italianul s-a prăbușit brusc în curtea castelului. Medicii din grupul său au intervenit imediat și i-au acordat primul ajutor, încercând să stabilizeze starea bărbatului până la sosirea echipajelor de urgență. Ambulanța a ajuns rapid, iar paramedicii au încercat resuscitarea timp de mai multe minute, dar, din păcate, fără succes.

Ambulanță

Ambulanță. Sursa foto: dreamstime.com

Surse apropiate cazului spun că turistul ar fi avut probleme cardiace cunoscute și ar fi acuzat dureri în piept de mai multe ori în decursul zilei. Incidentul s-a petrecut într-un moment în care castelul era aglomerat, iar vizitatorii erau impresionați de decorul specific sărbătorii de Halloween. Tragedia a întrerupt atmosfera festivă și a stârnit panică printre turiști.

Ancheta autorităților

Poliția a deschis imediat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele producerii decesului. Trupul neînsuflețit al italianului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Brașov și urmează să fie supus necropsiei pentru a stabili cauza exactă a morții.

Vremea în noiembrie. Meteorologii anunță temperaturi atipice perioadei
Vremea în noiembrie. Meteorologii anunță temperaturi atipice perioadei
Notarii publici, informări despre arbitraj. Clauză specială în contract
Notarii publici, informări despre arbitraj. Clauză specială în contract

„Persoana decedată este cetățean italian, în vârstă de 55 de ani, care făcea parte dintr-un grup de turiști din aceeași țară și care, conform primelor date, și-a pierdut viața din cauza unei posibile afecțiuni medicale preexistente.

Castelul Bran

Castelul Bran, casa lui Dracula. Sursa foto: Mihail Ivanov | Dreamstime.com

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale corespunzătoare”, au transmis autoritățile din Brașov.

Alt turist a murit

Nu este primul caz tragic în zona Castelului Bran. În 2018, un alt turist a pierdut viața după ce a căzut de pe o scară interioară a castelului, incident care a generat atunci o anchetă amplă și revizuirea măsurilor de siguranță pentru vizitatori.

