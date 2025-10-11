Un medic pediatru a explicat evoluția limbajului în primele luni de viață

Primele luni din viața unui copil aduc descoperiri importante, iar apariția sunetelor și a primelor forme de comunicare marchează o etapă esențială. Dr. Mădălina Cristache, medic specialist pediatrie la SANADOR, a vorbit despre evoluția limbajului în primele luni de viață și despre modul în care părinții pot sprijini această etapă importantă de dezvoltare, potrivit csid.ro.

În jurul vârstei de 2-3 luni, copilul începe să gângurească, emitând sunete vocale simple și prelungite, ca un joc fonetic fără scop de comunicare. Este o etapă firească, prin care micuțul își antrenează aparatul fonator.

Potrivit medicului Mădălina Cristache, medic specialist pediatrie de la SANADOR, la vârsta de aproximativ 9 luni, limbajul copilului devine mai complex. Încep să apară silabe repetate, precum „ba-ba” sau „da-da”, adesea însoțite de gesturi și expresii faciale. Nu sunt încă cuvinte propriu-zise, dar micuțul începe să asocieze sunetele cu emoțiile și contextul.

Specialiștii afirmă că interacțiunea constantă cu părinții are un rol esențial în dezvoltarea limbajului. Discuțiile frecvente, cititul și reacțiile la sunetele emise de copil stimulează conexiunile neuronale și îi întăresc încrederea.

Copiii care cresc într-un mediu bogat în stimuli verbali își dezvoltă mai repede abilitățile de comunicare și învață mai ușor să exprime emoții sau nevoi. În schimb, lipsa interacțiunii sau timpul petrecut în exces în fața ecranelor poate duce la întârzieri în vorbire și la dificultăți în formarea unui vocabular.

Jucăriile muzicale, cântecele și ritmurile simple pot stimula auzul și atenția copilului, însă rolul lor este unul secundar, după cum a declarat medicului Mădălina Cristache pentru sursa menționată anterior.

Ele devin cu adevărat eficiente atunci când sunt integrate în activități directe cu părintele, precum cântatul împreună, jocurile de imitație sau dansul pe muzică.