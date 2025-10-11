Social

Un medic pediatru a explicat evoluția limbajului în primele luni de viață

Un medic pediatru a explicat evoluția limbajului în primele luni de viață
Primele luni din viața unui copil aduc descoperiri importante, iar apariția sunetelor și a primelor forme de comunicare marchează o etapă esențială. Dr. Mădălina Cristache, medic specialist pediatrie la SANADOR, a vorbit despre evoluția limbajului în primele luni de viață și despre modul în care părinții pot sprijini această etapă importantă de dezvoltare, potrivit csid.ro.

Evoluția limbajului: de la gângurit la primele silabe

În jurul vârstei de 2-3 luni, copilul începe să gângurească, emitând sunete vocale simple și prelungite, ca un joc fonetic fără scop de comunicare. Este o etapă firească, prin care micuțul își antrenează aparatul fonator.

Potrivit medicului Mădălina Cristache, medic specialist pediatrie de la SANADOR, la vârsta de aproximativ 9 luni, limbajul copilului devine mai complex. Încep să apară silabe repetate, precum „ba-ba” sau „da-da”, adesea însoțite de gesturi și expresii faciale. Nu sunt încă cuvinte propriu-zise, dar micuțul începe să asocieze sunetele cu emoțiile și contextul.

Interacțiunea cu părintele, foarte importantă

Specialiștii afirmă că interacțiunea constantă cu părinții are un rol esențial în dezvoltarea limbajului. Discuțiile frecvente, cititul și reacțiile la sunetele emise de copil stimulează conexiunile neuronale și îi întăresc încrederea.

Bebeluș

Bebeluș. Sursa foto: dreamstime.com

Copiii care cresc într-un mediu bogat în stimuli verbali își dezvoltă mai repede abilitățile de comunicare și învață mai ușor să exprime emoții sau nevoi. În schimb, lipsa interacțiunii sau timpul petrecut în exces în fața ecranelor poate duce la întârzieri în vorbire și la dificultăți în formarea unui vocabular.

Când sunt eficiente jucăriile muzicale, cântecele și ritmurile simple

Jucăriile muzicale, cântecele și ritmurile simple pot stimula auzul și atenția copilului, însă rolul lor este unul secundar, după cum a declarat medicului Mădălina Cristache pentru sursa menționată anterior.

Ele devin cu adevărat eficiente atunci când sunt integrate în activități directe cu părintele, precum cântatul împreună, jocurile de imitație sau dansul pe muzică.

1 comentarii

  1. Vio spune:
    11 octombrie 2025 la 14:30

    D'apoi, daca e vorba de sunete lungi si ritmuri simple; manele tata ! Alea sunt atat de simple, pana la trivial ...

