Social Un castel istoric, transformat centru medical. Povestea clădirii construite în stil neorenascentist german







"Vom fi mai dinamici pe zona imobiliară. Stabilind niște reguli însă", promitea președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, la preluarea mandatului. Tot atunci a anunțat că instituția nu va aface achiziții la prețuri ridicate. Ieri, CJ Timiș a cumpărat un castel la jumătate din prețul la care a fost evaluat.

Castelul, evaluat la 4,8 milioane euro, cumpărat la 2,1 milioane euro

"Putem să cumpărăm la maximum 50-60-70% din valoarea evaluărilor și expertizelor pentru fiecareachiziție în parte", a spus și în ședința de ieri a CJ Timiș Alfred Simonis. Contextul a fost votul dat de aleșii din Timiș pentru achiziționarea, de către Consiliul Județean Timiș, a Hotelului Castel Royal din Moșnița Nouă. Acesta castel a fost evaluat la 4.122.881 euro. Achiziția a fost făcută, în urma negocierilor, la 2,1 milioane de euro. Inițial, CJ Timiș anunțase că e dispus să ofere pentru clădire până în 2,8 milioane de euro. Imobilul va fi reamenajat pentru ca acolo să fie internați pacienții Clinicii de Psihiatrie a Spitalului Județean din Timișoara. Aceștia sunt acum internați într-un sediu impropriu.

Pentru acest sediu CJ Timiș Plătește o chirie lunară de 10.000 de euro. Când a fost făcut anunțul că bolnavii pshihici vor fi mutați în acest castel, subiectul a fost motiv de glume în online. Alfred Simonis spune că nu se lasă intimidat de astfel de reacții. Un azil pentru vârstnici va fi următoarea investiție.

Castelul achiziționat de CJ Timiș are 2500 mp

"Numai cei care nu s-au lovit în viață de asemenea probleme pot face glume sau insinuări inutile....Putem spune că am făcut o afacere. Dacă am fi făcut de la zero o astfel de clădire, probabil că era de trei ori prețul. Vrem ca în cel mai scurt timp, împreună cu Spitalul Județean, cu DSP și ISU, să adaptăm clădirea. Pentru ca să putem să transferăm acolo pacienții ", a spus președintele CJ Timiș în ședința de ieri.

Castel Royal are o suprafață utilă de 2.500 mp (subsol, parter, un etaj și două etaje retrase) și este amplasat pe un teren de 4.450 mp. Dispune și de o parcare de 1.000 mp. dăpostește un hotel-restaurant de 4 stele. Și o fabrică de bere. A fost ridicat în stil neorenascentist german. Are elemente de lemn tip Fachwerk și piatră naturală, după planurile și schițele proprietarului Marcellus Loth. În perioada 2000-2004, Loth a fost primar la Teremia Mare din partea PNL. Împreună cu cinci prieteni, el pus pe picioare Clinica de Bere, care produce berea Terapia, în 2011, investind 800.000 de euro.