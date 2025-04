Echipa fanion a Banatului se va numi Club Sportiv Știința Poli Timișoara

Șeful CJ Timiș spune că noua structură sportivă are, astăzi, doi membri: Consiliul Județean Timiș și Universitatea Politehnica. " eEnevoie de mai mult dacă ne dorim, într-adevăr, să readucem Poli acolo unde îi este locul. Primăria Timișoara are posibilitatea să ni se alăture în acest demers și am încredere că, până la urmă, va veni alături de noi", a fost mesajul președintelui Simonis. Moment este important pentru Poli și suporterii alb-violeți, cu care Alfred Simonis spune că a discutat pe această temă. CJ Timiș e determinat ca acest proiect să nu fie ratat. Alfred Simonis a descris următorii pași.