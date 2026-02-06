Un apropiat al lui Potra a fost bătut și i-au fost incendiate mașina și casa

Constantin Timofti, persoană aflată în atenția anchetatorilor într-un dosar care îl vizează și pe Călin Georgescu, a fost implicat anterior în mai multe cauze penale soluționate de instanțele din Mureș. Cea mai gravă dintre acestea are legătură cu un episod de violență extremă petrecut în Luduș, pentru care judecătorii au stabilit acordarea unor despăgubiri morale consistente, potrivit Fanatik.

Incidentul a avut loc în primăvara anului 2021, într-o zonă agricolă de la marginea orașului. Conform actelor din dosar, Timofti se afla pe teren împreună cu fiul său minor, după ce un vehicul de teren pe care îl foloseau s-a defectat.

În acest context, doi bărbați din zonă ar fi intervenit violent, agresându-l fizic pe acesta cu obiecte din lemn. Copilul a asistat direct la întreaga scenă, fapt consemnat ulterior de anchetatori.

Loviturile i-au provocat victimei traumatisme multiple, iar certificatul medico-legal a stabilit că perioada de recuperare a depășit trei săptămâni. Mai mulți martori au relatat că agresiunea a fost deosebit de dură și că victima ar fi cerut în repetate rânduri oprirea atacului, invocând prezența copilului. La sosirea familiei, Timofti se afla la pământ, prezentând urme evidente de violență.

Cauza a fost trimisă în judecată, iar instanța a analizat atât circumstanțele agresiunii, cât și impactul fizic și psihologic asupra victimei. În urma deliberărilor, judecătorii au stabilit condamnări diferite pentru cei doi inculpați, în funcție de rolul fiecăruia în producerea faptelor.

Totodată, cererea de despăgubiri formulată de Constantin Timofti a fost admisă, instanța apreciind că suma de 50.000 de euro reprezintă o compensație rezonabilă pentru suferința îndurată.

Separat de acest dosar, Timofti, un apropiat al lui Horațiu Potra, a figurat și ca parte vătămată într-o altă anchetă penală, deschisă în urma unui incendiu izbucnit la o proprietate din Luduș, la finalul anului 2022. Focul a distrus un autoturism și a afectat grav imobilul, precum și bunurile aflate în interior. Prejudiciul a fost evaluat la zeci de mii de euro.

În acest caz, procurorii au decis renunțarea la urmărirea penală, apreciind că fapta nu prezintă un interes public suficient pentru continuarea anchetei. Soluția a fost confirmată ulterior de instanță, care a invocat gravitatea redusă a faptelor și timpul scurs de la producerea incidentului.