Dreptul ignorat al pasagerilor la despăgubiri când trenurile au întârziere

Întârzierile trenurilor reprezintă de zeci de ani un fenomen constant în România, indiferent de anotimp. Fie că este vorba despre iarnă, cu probleme generate de condițiile meteo, fie despre vară, când infrastructura cedează din cauza temperaturilor ridicate, trenurile ajung frecvent la destinație cu întârzieri semnificative.

Problema nu afectează doar cursele pe distanțe lungi, ci și trenurile de navetiști, pe trasee de 100–150 de kilometri, folosite zilnic de mii de persoane pentru deplasarea la muncă sau la școală.

Cea mai mare parte a acestor întârzieri este pusă pe seama infrastructurii feroviare învechite, a restricțiilor de viteză și a lucrărilor permanente de reparații. În practică, însă, consecințele sunt suportate aproape exclusiv de pasageri, care pierd timp, conexiuni și, uneori, venituri.

Deși legislația prevede clar dreptul la despăgubiri, majoritatea călătorilor nu solicită compensarea financiară, fie din lipsă de informare, fie din dorința de a ajunge cât mai repede la destinație și de a încheia experiența.

Conform regulilor aplicabile transportului feroviar de călători,pasagerii au dreptul la despăgubiri financiare atunci când trenul ajunge la destinație cu o întârziere mai mare de 60 de minute, dacă această întârziere este imputabilă transportatorului.

Nivelul despăgubirii este stabilit în funcție de durata întârzierii. În cazul unei întârzieri cuprinse între 60 și 119 minute, pasagerul poate primi 25% din prețul biletului. Dacă întârzierea depășește 120 de minute, despăgubirea ajunge la 50% din valoarea biletului achiziționat.

Aceste sume nu sunt acordate automat. Ele trebuie solicitate explicit de către pasager, printr-o cerere de despăgubire, depusă în condițiile stabilite de regulamentul de transport.

Există două situații clare în care pasagerii nu au dreptul la despăgubire, chiar dacă trenul ajunge cu întârziere. Prima situație apare atunci când călătorul este informat despre întârziere înainte de achiziționarea biletului. În acest caz, se consideră că pasagerul a acceptat condițiile de transport în cunoștință de cauză.

A doua situație vizează cazurile în care întârzierea apare ca urmare a continuării călătoriei cu un alt tren sau prin redirecționare, iar întârzierea finală la destinație nu depășește 60 de minute. În aceste condiții, despăgubirea nu este acordată.

Cererea de despăgubire trebuie depusă în termen de maximum două luni de la terminarea călătoriei sau de la ultima zi de valabilitate a biletului. Pasagerii pot depune cererea la oricare dintre transportatorii participanți la contractul de transport.

Transportatorul emitent al legitimației de călătorie are obligația de a răspunde solicitării într-un termen cuprins între o lună și maximum trei luni de la data depunerii cererii. Acest termen este prevăzut explicit în regulamentele aplicabile transportului feroviar de călători.

Chiar și în situația în care întârzierea depășește 60 de minute, despăgubirea nu este acordată dacă valoarea acesteia este mai mică decât echivalentul a 4 euro. Această limită minimă este o condiție obligatorie, prevăzută de regulament, și face ca, în cazul biletelor foarte ieftine, pasagerii să nu primească nicio compensație, chiar dacă întârzierea este semnificativă.

Formularul de cerere pentru despăgubirea în caz de întârziere poate fi solicitat în stațiile și agențiile de voiaj unde se vând bilete de călătorie pentru traficul internațional. De asemenea, acesta poate fi descărcat direct de pe site-ul CFR Călători.

Formularul trebuie să conțină durata exactă a întârzierii trenului, informație care trebuie validată de personalul feroviar din stația unde s-a înregistrat întârzierea. Cererea se trimite către transportatorul care a emis legitimația de călătorie, însă poate fi depusă și la un alt transportator participant la transport, care are obligația de a o transmite companiei responsabile de soluționare.

În ciuda caracterului repetitiv al întârzierilor feroviare din România, despăgubirile rămân un drept puțin cunoscut și rar exercitat. Lipsa de informare și procedura birocratică descurajează mulți pasageri, chiar și atunci când întârzierile depășesc pragurile prevăzute de regulament.