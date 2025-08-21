Social Ultimul mesaj al adolescentei de 14 ani, înainte de tragedia de pe A1







Georgiana, adolescenta de 14 ani care și-a pierdut viața împreună cu iubitul ei de 18 ani, după ce s-au aruncat în fața unui TIR, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj cu doar câteva zile înaintea tragediei de pe autostrada A1. Familia ei este profund îndurerată și se pregătește să o conducă pe ultimul drum, potrivit spynews.

Ultimul mesaj pe care Georgiana l-a transmis pe rețelele sale de socializare a fost de ziua ei, pe 14 august, când adolescenta a împlinit 14 ani. Pe tiktok, într-un story, tânăra și-a transmis singură o urare de ziua sa.

Părinții Georgianei trăiesc clipe dureroare de când au aflat că fiica lor s-a stins din viață. Potrivit Știrilor Pro TV, în ziua tragediei, părinții fetei au simțit că urmează să se întâmple ceva rău. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, părinții au purtat o discuție cu fiica lor privind întoarcerea băiatului în Râmnicu Sărat, din cauza temerilor legate de intervenția autorităților.

Tatăl Georgianei a spus că ultima dată când și-a văzut fiica în viață, aceasta l-a sărutat și i-a spus să aibă grijă de el. Nimeni nu putea anticipa ce urma să se întâmple câteva ore mai târziu. „ «Tati, să ai grijă de tine. Te iubesc». Ăsta a fost ultimul cuvânt al ei” a declarat tatăl acesteia.

Autoritatea tutelară a început o monitorizare constantă, efectuând vizite la cei doi și purtând discuții cu părinții. Daniel Badea, primarul comunei Crevedia Mare, județul Giurgiu, a precizat că relația trebuia întreruptă pentru a respecta legislația privind protecția minorilor. „ În urma acestei sesizări, am fost nevoiţi să facem monitorizare ca autoritate tutelară. Am mers săptămânal, am discutat cu părinţii şi cu fata. Le-am pus în vedere că relaţia trebuie să se încheie”, a afirmat acesta.

Relația celor doi a început în aprilie 2025, când adolscenta avea vârsta de 13 ani jumătate. În lunile care au urmat, legătura dintre cei doi a fost marcată de tensiuni, pe fondul presiunii exercitate de autorități. Autoritățile care s-au ocupat de cazul celor doi sunt DGASPC Giurgiu, care a acționat după ce a primit sesizări de la DGASPC Buzău și IPJ Buzău.