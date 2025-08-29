Politica Tudose: Negocierile pentru șefii SRI și SIE nu sunt „foarte publice”







Fostul premier Mihai Tudose a afirmat că numirile la conducerea serviciilor secrete, SRI și SIE, nu pot fi decise de o singură persoană. „Președintele are acest atribut să desemneze așa ceva (nr. șefii de servicii), dar, atenție, acele nume sunt votate de Parlament”, a spus acesta, la România TV.

Fostul premier a afirmat că procedura necesită consultări discrete și o înțelegere politică pentru susținerea necesară în Parlament, indiferent de raporturile dintre instituția prezidențială și liderii legislativului.

„Au început să se certe pe cine nu e. Președintele are acest atribut să desemneze așa ceva (nr. șefii de servicii), dar, atenția acele nume sunt votate de Parlament. Totdeauna s-a întâmplat ca președintele, indiferent care au fost relațiile între președinte și șefii din Parlament, au avut o negociere, nu foarte publică”, a spus Mihai Tudose.

Europarlamentarul arată că, deocamdată, nu există semne clare privind o întâlnire oficială între președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, șeful Senatului, Mircea Abrudean, și Nicușor Dan.

Președintele le-a spus liderilor Coaliției, Bolojan (PNL) și Grindeanu (PSD), că intenționează să propună două persoane pentru conducerea principalelor servicii de informații din România, SRI și SIE.

Potrivit surselor România TV, pentru conducerea SRI este luat în calcul Gabriel Zbârcea, avocat și partener coordonator la Țuca Zbârcea & Asociații, iar pentru șefia SIE este propus Marius Gabriel Lazurca, diplomat și ambasador al României în Mexic.

Gabriel Zbârcea este avocat, fondator și partener coordonator al uneia dintre cele mai cunoscute firme de avocatură din România. Are experiență profesională în mediul privat și public, iar în 2005 a condus, pentru o scurtă perioadă, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

Cu toate acestea, joi, au apărut noi informații potrivit cărora firma de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații a fost anchetată de DIICOT într-un dosar privind transferuri ilegale de peste 7,4 milioane de euro din patrimoniul companiei Next Pharma SRL.

Banii ar fi fost folosiți pentru plata asociaților, printre care și Gabriel Zbârcea, propus recent la conducerea SRI. Înalta Curte a stabilit definitiv că sumele trebuie recuperate de stat, chiar dacă răspunderea penală a fost înlăturată prin prescripție.