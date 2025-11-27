Trump redesenează scena G20: Africa de Sud, eliminată de la summitul din Miami

Președintele american Donald J. Trump a anunțat că va exclude Africa de Sud de la summitul G20 din 2026, programat să se desfășoare în Miami, Florida.

Decizia intervine ca urmare a disputelor diplomatice generate de boicotul SUA la summitul G20 2025, organizat recent la Johannesburg, și de acuzațiile lansate de Donald Trump legate de tratamentul minorităţii albe din Africa de Sud.

În postarea publicată pe rețeaua sa socială, Trump a afirmat că autoritățile sud-africane au refuzat să transmită președinția rotativă a G20 către un reprezentant al ambasadei SUA la ceremonia de încheiere a summitului.

„Prin urmare, la indicațiile mele, Africa de Sud NU va primi o invitație la G20 din 2026, care va fi găzduit anul viitor în marele oraș Miami, Florida.” a scris președintele american.

Totodată, el a acuzat guvernul sud-african de a permite – după cum susține – persecuția albilor, în special a fermierilor albi (afrikaneri), chiar vorbind despre un „genocid”.

„Africa de Sud a demonstrat lumii că nu este o țară demnă de a fi membră nicăieri și vom opri toate plățile și subvențiile către aceasta, cu efect imediat.” a adăugat Trump, anunțând totodată încetarea tuturor plăților și subvențiilor americane către Africa de Sud.

Administrația americană mai declarase anterior că nu va trimite oficiali la summitul din Johannesburg, motivând prin presupuse încălcări ale drepturilor omului în Africa de Sud.

Guvernul sud-african a respins decizia și acuzațiile drept „regretabile” și bazate pe informații false, afirmând că țara este o națiune suverană și democratică.

Într-un comunicat al președintelui Cyril Ramaphosa se subliniază că „Africa de Sud nu va insulta niciodată o altă țară sau poziția acesteia în comunitatea internațională” și că Pretoria nu acceptă să i se pună la îndoială coordonarea sau eligibilitatea pentru participare la forumuri globale.

Potrivit administrației sud-africane, președinția G20 a fost transmisă conform procedurilor, deși Statele Unite nu au fost prezente la ceremonie.

Aceasta a marcat primul summit G20 organizat pe teritoriul africanii, iar autoritățile sud-africane au insistat că reuniunea a reușit să avanseze discuții esențiale privind criza climatică, inegalitățile globale și economiile emergente.

Excluderea Africii de Sud de la G20 2026 reprezintă un pas fără precedent între două țări membre ale forumului. În plus, măsura de suspendare a ajutoarelor financiare americane poate perturba cooperarea bilaterală, mai ales în contextul—până recent — al cooperării pe teme sanitare și de dezvoltare.

De asemenea, decizia riscă să adâncească fisura diplomatică existentă între Washington și Pretoria, generând îngrijorări la nivel internațional privind stabilitatea relațiilor între națiuni în cadrul forumurilor multilaterale.

Forumul G20 reunește cele mai mari economii ale lumii și joacă un rol-cheie în discuțiile globale despre comerț, mediu, dezvoltare și crize internaționale.

De obicei, excluderea unui stat membru de la un summit nu are precedente, ceea ce face decizia SUA de a-i refuza Africii de Sud invitația pentru 2026 tot mai semnificativă. âExperți internaționali avertizează că un astfel de gest poate submina credibilitatea G20 ca platformă neutră de cooperare globală.

Rămâne de văzut dacă decizia americană va fi susținută de restul membrilor G20, sau dacă va genera reacții suplimentare, în condițiile în care excluderea Africii de Sud ar putea fi percepută ca o politică unilaterală, nu ca o hotărâre colectivă.