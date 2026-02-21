Trei rețete rapide și gustoase pe care copiii le adoră
- Emma Cristescu
- 21 februarie 2026, 08:59
Trei rețete rapide pe care copiii le adoră. Gătitul pentru copii poate fi o provocare: trebuie să fie gustos, atractiv vizual și, dacă se poate, și nutritiv. Părinții caută adesea soluții rapide, dar care să îi țină pe cei mici fericiți și interesați de mâncare. Cei care n-au inspirație pot încerca aceste rețete simple și gustoase, potrivit weelicios.
Rețete pentru copii: Mini-pizza colorată
Mini-pizza este o soluție rapidă și distractivă, ideală pentru copii. Puteți folosi ingrediente variate și colorate pentru a transforma preparatul într-o activitate creativă.
Ingrediente (pentru 4 porții):
- 4 lipii mici sau foi de pizza gata preparate
- 150 g sos de roșii
- 200 g cașcaval ras
- 1 ardei gras roșu
- 1 ardei gras galben
- 1 roșie mică
- 50 g măsline negre
- oregano după gust
Mod de preparare:
Preîncălziți cuptorul la 180°C.
- Așezați lipiile pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.
- Ungeți fiecare lipie cu sos de roșii.
- Presărați cașcavalul ras peste sos.
- Tăiați ardeii, roșia și măslinele în fâșii sau rondele și decorați mini-pizza, creând forme sau fețe zâmbitoare.
- Presărați puțin oregano.
- Coaceți timp de 10-12 minute, până când cașcavalul se topește și marginile devin aurii.
- Lăsați să se răcească puțin și serviți cald.
Mini-pizza permite combinarea aromelor preferate de copii și oferă libertate creativă, ceea ce crește apetitul pentru mâncare.
Chiftele din pui și legume la cuptor
Chiftelele sunt întotdeauna pe placul copiilor, iar această versiune cu pui și legume este mai sănătoasă, fiind coaptă și nu prăjită.
Ingrediente (pentru 4 porții):
- 500 g piept de pui tocat
- 1 morcov mare ras
- 1 dovlecel mic ras
- 1 ou
- 3 linguri pesmet
- 1 lingură parmezan ras (opțional)
- sare și piper după gust
- ulei de măsline pentru uns tava
Mod de preparare:
- Preîncălziți cuptorul la 200°C.
- Într-un bol mare, combinați carnea de pui cu morcovul, dovlecelul, oul, pesmetul și parmezanul. Condimentați cu sare și piper.
- Formați chiftele mici, de dimensiunea unei nuci, și așezați-le pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, unsă cu puțin ulei de măsline.
- Coaceți timp de 20-25 de minute, întorcându-le la jumătatea timpului, până când devin aurii și gătite complet.
- Serviți cu un sos de iaurt sau ketchup, pentru a face preparatul mai atractiv pentru cei mici.
Chiftelele la cuptor păstrează suculența cărnii și oferă o textură plăcută copiilor, fiind și o opțiune mai sănătoasă decât varianta prăjită.
Brioșe cu banane și ciocolată
Aceste brioșe sunt ideale pentru gustările de dimineață sau după-amiază. Sunt dulci, aromate și pot fi realizate rapid cu ingrediente simple.
Ingrediente (pentru 12 brioșe):
- 3 banane coapte
- 100 g zahăr brun
- 100 g unt topit
- 2 ouă
- 200 g făină
- 1 linguriță praf de copt
- 50 g ciocolată neagră sau cu lapte, tăiată bucățele
- un praf de sare
Mod de preparare:
- Preîncălziți cuptorul la 180°C și tapetați o tavă de brioșe cu forme de hârtie.
- Într-un bol mare, pisați bananele până obțineți un piure.
- Adăugați zahărul, untul topit și ouăle, amestecând bine.
- Încorporați făina, praful de copt și sarea. Amestecați până obțineți un aluat omogen.
- Adăugați bucățelele de ciocolată și amestecați ușor.
- Umpleți formele de brioșe până la 3/4 din capacitate.
- Coaceți timp de 20-25 de minute, până când brioșele devin aurii și trec testul scobitorii.
- Lăsați să se răcească și serviți.
