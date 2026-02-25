Televiziunea din România, care a cheltuit 20 de milioane de euro din bani publici în cinci ani

Metropola TV, o mașinărie de înghițit bani publici. Televiziunea care este patronată de Consiliul Local din Voluntari, a costat 20 de milioane de euro. De la înființare, în august 2020, până la jumătatea anului trecut, conform buletin.de.

92% din veniturile totale ale companiei din spatele Metropola TV au venit de la entități publice din Ilfov. O mare parte din banii televiziunii controlate de Florentin Pandele, primarul din Voluntari, a fost alocată de către Consiliul Local Voluntari. Care deține și 99,96% din acțiuni. Alte sume mai vin de la Direcţia Educaţie Cultural Sportivă şi Identitate Comunitară (DECSIC) și de la firma de salubritate a orașului Voluntari (Ecovol), după cum mai notează sursa citată.

Bani au mai ajuns către respectivul post de televiziune și prin intermediului clubului de fotbal din Voluntari, care deține și restul de 0,04% din acțiunile firmei ce administrează Metropola TV.

Fonduri publice au mai fost alocate, de la lansarea postului TV, și de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, entitate a Consiliului Județean Ilfov, sau direct de la Consiliul Județean Ilfov, condus de liberalul Huberth Thuma.

Totodată, bani au mai venit și de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și de la Primăria Sectorului 5. În tot acest timp, televiziunea a rămas una obscură, cu audiențe foarte mici. În medie, 8.200 de telespectatori s-au uitat pe minut la Metropola TV, procentual însemnând 0,05%, conform celor de la buletin.de.

Publivol Creativ SA, compania care deține în acte Metropola TV, a înregistrat mari pierderi încă din primul an de existență. În 2024, ultimul an în care există deocamdată un bilanț la Ministerul Finanțelor, pierderea raportată a fost de 6,5 milioane de lei (circa 1,2 milioane de euro).

Sursa citată a putut vedea pentru anul trecut doar un bilanț pentru o jumătate de an. Până la 1 iulie anul trecut, Metropola TV adunase deja, din nou, pierderi de peste 3,38 milioane de lei.