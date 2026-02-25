International

CIA transmite un mesaj direct disidenților iranieni, în plin val de proteste

CIA transmite un mesaj direct disidenților iranieni, în plin val de protesteCIA / sursa foto: captură video
Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite (CIA) a publicat marți un material video în limba persană pe contul său oficial de pe platforma X, în contextul reluării protestelor antiguvernamentale din Iran, potrivit Fox News.

Mesajul este adresat cetățenilor iranieni care iau în considerare contactarea agenției și include recomandări privind securitatea digitală și protejarea identității.

Potrivit comunicării, videoclipul conține instrucțiuni operaționale și avertismente legate de utilizarea dispozitivelor electronice, pe fondul riscurilor asociate monitorizării online.

Instrucțiunile CIA privind contactarea în siguranță

În mesajul scris în farsi, agenția afirmă că „vă poate auzi vocea și dorește să vă ajute”. Totodată, sunt oferite indicații pentru cei care ar dori să stabilească o conexiune securizată.

Videoclipul recomandă evitarea utilizării computerelor de serviciu sau a liniilor telefonice personale. În schimb, dacă este posibil, este sugerată folosirea unui dispozitiv temporar, de tip „burner”.

Materialul subliniază necesitatea ca utilizatorii să se asigure că activitatea lor nu poate fi observată, indicând explicit ca ecranul să nu fie vizibil altor persoane și ca istoricul de navigare să fie șters după accesare.

 

 

De asemenea, CIA recomandă utilizarea unor browsere actualizate, precum Google Chrome, Safari sau Firefox, în modurile Private Browsing ori Incognito.

Recomandări de securitate digitală

Videoclipul pune accent pe folosirea instrumentelor de criptare și anonimizare. Agenția „încurajează ferm utilizarea criptării și a instrumentelor de anonimat precum Tor sau un VPN”, avertizând că, în lipsa acestor protecții, accesarea site-ului CIA ar putea deveni vizibilă pentru serviciile de securitate iraniene.

În material sunt prezentate instrucțiuni pentru accesarea portalului securizat de contact prin intermediul rețelei Tor și al altor servicii destinate evitării filtrării internetului.

Participare CIA la brifingul de la Casa Albă

Publicarea mesajului coincide cu evoluțiile politice de la Washington. Potrivit Fox News Digital, directorul CIA, John Ratcliffe, a participat la un briefing clasificat privind Iranul alături de secretarul de stat Marco Rubio, în cadrul unei reuniuni cunoscute sub denumirea „Gang of Eight”.

Proteste Iran

Proteste Iran / sursa foto: captură video

În același timp, Iranul a intrat în a patra zi de proteste universitare, descrise de presa internațională drept în creștere. Evenimentele au loc înaintea unei noi runde de discuții diplomatice programate la Geneva între negociatorii americani și oficialii iranieni.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a transmis într-un mesaj public că Iranul a reiterat că „în nicio circumstanță nu va dezvolta vreodată o armă nucleară”, adăugând că țara „nu va renunța la dreptul său la tehnologie nucleară pașnică”.

Teheranul a descris momentul drept o „oportunitate istorică” și a afirmat că un acord este posibil dacă diplomația este prioritară.

Activitate militară raportată de presa regională

În paralel, televiziunea de stat iraniană a relatat că Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a desfășurat exerciții militare de-a lungul coastelor țării.

Conform publicației israeliene Ynet, manevrele au inclus lansări de rachete, zboruri cu drone și exerciții cu muniție reală.

Aceste evoluții au loc într-un climat tensionat, în care protestele interne și negocierile externe se desfășoară simultan.

