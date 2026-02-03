Setul de programe TV obligatorii în 2026, stabilit de CNA. Digi24, exclus din listă

Consiliul Naţional al Audiovizualului a prezentat, în cursul zilei de marţi, actualizarea listei „must carry”, documentul care stabileşte setul de programe de televiziune pe care toţi distribuitorii de servicii audiovizuale sunt constrânşi prin lege să le ofere abonaţilor pe parcursul anului 2026.

Potrivit precizărilor venite din partea CNA, acest inventar complet, ce poate fi consultat pe pagina web a autorității, integrează serviciile de programe furnizate de Societatea Română de Televiziune pentru cetăţenii români, alături de canalele a căror retransmitere este impusă de acorduri internaţionale la care statul român a aderat, cum este cazul TV5 Monde.

De asemenea, sunt incluse posturile private care funcţionează în regim liber la retransmisie, fără a impune bariere de natură tehnică sau obligaţii financiare, ordonarea acestora fiind realizată strict în funcţie de indicii de audienţă obţinuţi la nivel naţional în cursul anului 2025.

În completare, documentul publicat înglobează serviciile de programe cu caracter local şi regional ce aparţin radiodifuzorilor privaţi aflaţi sub autoritatea legislativă a României. O secţiune importantă este dedicată posturilor destinate minorităţilor naţionale acolo unde ponderea acestora depăşeşte pragul de 20%, aparţinând tot operatorilor privaţi autohtoni.

În acest context este menţionat Erdely TV, un serviciu regional în limba maghiară care se adresează comunităţii din judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu şi Timiş.

Din grupul celor 57 de staţii private care sunt disponibile fără condiţionare în lista „must carry” fac parte, printre altele, posturi precum România TV, Realitatea Plus, B1 TV, Naţional TV, Etno TV, Trinitas TV, Kiss TV, Euronews România, Music Channel, Metropola TV sau Moldova TV. O schimbare semnificativă faţă de anii precedenţi este absenţa postului Digi 24, care nu mai figurează în acest tablou oficial în urma unei solicitări explicite bazate pe motive de ordin comercial.

Referitor la această situaţie, în cadrul şedinţei de marţi, vicepreşedintele CNA, Valentin Jucan, a ţinut să clarifice poziţia instituţiei:

„Este o decizie care este strict comercială şi nu are legătură cu CNA, aşa cum nu a avut legătură cu CNA nici cu solicitarea de licenţiere a Digi 24 şi nici cu intrarea în must carry”.

Totodată, selecţia pentru anul 2026 cuprinde şi serviciile publice oferite de Societatea Română de Radiodifuziune, alături de o serie de programe de radiodifuziune private, atât de nivel naţional, cât şi local. Detaliile complete despre acestea pot fi accesate prin consultarea registrelor de licenţe audiovizuale destinate difuzării terestre sau prin reţele electronice, incluzând aici transmisiile prin satelit sau cele prin internet.

Întregul mecanism „must carry” este fundamentat juridic pe prevederile articolului 82 din Legea audiovizualului, care obligă operatorii de cablu să preia anumite canale. Această normă se aplică unitar operatorilor de cablu clasici, celor de tip DTH, dar şi platformelor digitale care se ocupă cu retransmisia serviciilor de programe.

Conform textului legal, Articolul 82, alineatul 1 din Legea audiovizualului prevede că „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă”.