Televiziunea poloneză Vot Tak, programe în limba română

Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat, luni, o versiune în limba română a programului său de știri „Vot Tak”, dedicată publicului din Moldova. Noua versiune marchează o etapă importantă în dezvoltarea proiectului media, lansat în mai 2025 și difuzat anterior exclusiv în limba rusă, potrivit satkurier.pl.

Vot Tak. Moldova va funcţiona independent de omologul său în limba rusă. Programul va fi prezentat de Ekaterina Tanasiichuk, originară din Bălţi, care s-a mutat la Varşovia în ianuarie 2026.

Versiunea în limba română va include site-ul web Vot Tak. Moldova şi profilurile proiectului pe reţelele de socializare, oferind publicului din Moldova acces la știri și informații în limba română.

Cu mai puţin de un an în urmă, TVP a lansat serviciul Vot Tak pentru Moldova în limba rusă, înțeleasă de aproximativ jumătate din populație, deși doar 15% o folosesc zilnic. Popularitatea programului a determinat extinderea către publicul moldovenesc în limba maternă.

Jerzy Sałodki, șeful echipei editoriale Vot Tak de la Centrul pentru Media Străină al TVP, a explicat că programul nu se limitează la știri, ci demască dezinformarea rusă, contracarează narațiunile rusești în politică și istorie și arată beneficiile aderării Moldovei la Uniunea Europeană. TVP subliniază importanța accesului la mass-media obiectivă, mai ales într-un context de influență rusă asupra alegerilor din Moldova.

Jerzy Sałodki a declarat că Moldova este o ţară pro-europeană, dar se confruntă cu problema dezinformării ruse. Echipa Vot Tak s-a implicat pentru a sprijini parcursul Moldovei către Europa.

Europarlamentarul Siegfried Mureşan a precizat că noul program „Vot Tak. Moldova” („Aşa e. Moldova”) are ca obiectiv promovarea beneficiilor aderării la Uniunea Europeană și combaterea manipulării provenite din Federaţia Rusă pentru publicul din Republica Moldova.