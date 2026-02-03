Monden

Televiziunea poloneză Vot Tak, programe în limba română

Comentează știrea
Televiziunea poloneză Vot Tak, programe în limba românăSursă foto: satkurier.p
Din cuprinsul articolului

Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat, luni, o versiune în limba română a programului său de știri „Vot Tak”, dedicată publicului din Moldova. Noua versiune marchează o etapă importantă în dezvoltarea proiectului media, lansat în mai 2025 și difuzat anterior exclusiv în limba rusă, potrivit satkurier.pl.

Vot Tak. Moldova, independent și cu prezentatoare din Bălți

Vot Tak. Moldova va funcţiona independent de omologul său în limba rusă. Programul va fi prezentat de Ekaterina Tanasiichuk, originară din Bălţi, care s-a mutat la Varşovia în ianuarie 2026.

Versiunea în limba română va include site-ul web Vot Tak. Moldova şi profilurile proiectului pe reţelele de socializare, oferind publicului din Moldova acces la știri și informații în limba română.

Vot Tak vizează pe știri obiective și combaterea dezinformării

Cu mai puţin de un an în urmă, TVP a lansat serviciul Vot Tak pentru Moldova în limba rusă, înțeleasă de aproximativ jumătate din populație, deși doar 15% o folosesc zilnic. Popularitatea programului a determinat extinderea către publicul moldovenesc în limba maternă.

Irlandezul care și-a înjunghiat prietenul într-un apartament din Capitală, arestat preventiv. Victima ceruse ajutor la farmacie
Irlandezul care și-a înjunghiat prietenul într-un apartament din Capitală, arestat preventiv. Victima ceruse ajutor la farmacie
Exclusiv. Iura Luncașu, despre noul său film. Actori importanți joacă în el
Exclusiv. Iura Luncașu, despre noul său film. Actori importanți joacă în el
Televizor

Televizor. Sursa foto: dreamstime.com

Jerzy Sałodki, șeful echipei editoriale Vot Tak de la Centrul pentru Media Străină al TVP, a explicat că programul nu se limitează la știri, ci demască dezinformarea rusă, contracarează narațiunile rusești în politică și istorie și arată beneficiile aderării Moldovei la Uniunea Europeană. TVP subliniază importanța accesului la mass-media obiectivă, mai ales într-un context de influență rusă asupra alegerilor din Moldova.

Moldova, sprijinită în combaterea dezinformării și promovarea UE

Jerzy Sałodki a declarat că Moldova este o ţară pro-europeană, dar se confruntă cu problema dezinformării ruse. Echipa Vot Tak s-a implicat pentru a sprijini parcursul Moldovei către Europa.

Europarlamentarul Siegfried Mureşan a precizat că noul program „Vot Tak. Moldova” („Aşa e. Moldova”) are ca obiectiv promovarea beneficiilor aderării la Uniunea Europeană și combaterea manipulării provenite din Federaţia Rusă pentru publicul din Republica Moldova.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:33 - Evenimentul Istoric Ianuarie 2026 - Nr. 95 dezvăluie cum a arătat parada din 7 noiembrie 1941
12:28 - Spania se alătură țărilor care interzic accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale
12:21 - Irlandezul care și-a înjunghiat prietenul într-un apartament din Capitală, arestat preventiv. Victima ceruse ajutor l...
12:16 - Tarifele lui Trump și subvențiile lui Biden nu au ajutat prea mult industria din SUA
12:10 - Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
12:09 - Șoferi scăpați de puncte de penalizare contra bani. Doi angajați INSP, reținuți. Video

HAI România!

Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6

Proiecte speciale